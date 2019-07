Konrad Bukowiecki wynikiem 21,51 m zdobył złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23 w pchnięciu kulą. W Gavle (Szwecja) Polak obronił tytuł wywalczony dwa lata temu w Bydgoszczy. Wcześniej tytuł obroniła w biegu na 100 m Ewa Swoboda.

Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) wygrał z wyraźną przewagą. Drugi był Włoch Leonardo Fabbri - 20,50 a trzeci Szwed Wictor Petersson - 19,53.

To kolejny sukces w karierze 22-letniego zawodnika, którego trenerem jest jego ojciec Ireneusz. W ubiegłym roku w Berlinie Polak został wicemistrzem Europy w rywalizacji seniorów, w 2017 roku wygrał halowy czempionat Starego Kontynentu w Belgradzie. W tym roku swój wynik na stadionie wyśrubował do 21,97 m, to zaledwie o 11 cm mniej od rekordu kraju Michała Haratyka (KS Sprint Bielsko-Biała) - 22,08. Wygrana w Szwecji to drugi triumf Polaka w tym tygodniu - w poniedziałek zdobył złoto uniwersjady w Neapolu.

W piątek tytuł obroniła także Swoboda (AZS AWF Katowice), która była bezkonkurencyjna w biegu na 100 m, osiągając najlepszy wynik w sezonie - 11,15. Mistrzostwa w Gavle zakończą się w niedzielę.