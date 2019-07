Lekkoatletyczne MME. Olga Niedziałek druga w chodzie na 20 km

Olga Niedziałek zdobyła srebrny medal w chodzie na 20 kilometrów, a Mateusz Borkowski wygrał bieg na 800 metrów. To kolejne sukcesy Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. "Biało-Czerwoni" wywalczyli już osiem medali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patryk Dobek: Emocje sięgały zenitu. Wideo Informacja prasowa

Polka sprawiła w szwedzkim Gavle sporą niespodziankę. Na mistrzostwa przyjechała z szóstym wynikiem, ale potrafiła wyprzedzić teoretycznie szybsze rywalki. Na metę wpadła jako druga, z czasem godziny, 35 minut i 54 sekund. Do zwyciężczyni, Turczynki Ayse Tekdal, straciła nieco ponad minutę. Brązowy medal zdobyła Yana Smerdowa, Rosjanka, która jednak nie może startować w Szwecji pod narodową flagą.



Dla 22-letniej Niedziałek niedzielny medal to największy sukces w dotychczasowej karierze. Została pierwszą Polką w historii, która zdobyła medal w chodzie na młodzieżowych ME.



Borkowski okazał się najszybszy w biegu na 800 metrów. Pokonał Spencera Thomasa z Wielkiej Brytanii, trzeci był Hiszpan Pablo Sanchez-Valladares.



Polacy wywalczyli już w Szwecji osiem medali. Przed Borkowskim na najwyższym stopniu podium stanęła czwórka "Biało-Czerwonych" - z triumfu cieszyli się Ewa Swoboda (bieg na 100 m), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), Natalia Kaczmarek (bieg na 400 m) i Cyprian Mrzygłód (rzut oszczepem). Polska walczy o wygraną w klasyfikacji medalowej kończącej się w niedzielę imprezy.



Zdjęcie Olga Niedziałek (z prawej) sprawiła w Szwecji sporą niespodziankę / MAREK BICZYK newspix.pl / Newspix

Reklama

DG