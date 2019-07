Kolejny medal dla Polski w czasie lekkoatletycznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Natalia Kaczmarek po efektownym finiszu wygrała bieg na 400 metrów.

21-letni sprinterka złoty medal wywalczyła na ostatniej prostej. Jeszcze kilkadziesiąt metrów przed metą zajmowała miejsce poza czołową trójką, ale popisała się piorunującym finiszem. Prowadzącą Czeszkę Ladę Vondrovą wyprzedziła na ostatnich metrach, trzecia linię mety minęła Rumunka Andrea Mikos.

Po chwili Polka z radości padła na bieżnię. Nie tylko wywalczyła złoto mistrzostw Europy, ale też rezultatem 52,34 sekundy pobiła rekord życiowy.



Złoty medal Kaczmarek to piąty krążek reprezentacji Polski na ME do lat 23 rozgrywanych w szwedzkim Gavle. W piątek tytuły obronili Ewa Swoboda na 100 m i kulomiot Konrad Bukowiecki. Srebrne medale zdobyli płotkarze Klaudia Siciarz i Michał Sierocki.



"Biało-Czerwoni" prowadzą w klasyfikacji medalowej imprezy. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę.



