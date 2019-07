Cztery medale wywalczyli reprezentanci Polski w piątek podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23 w szwedzkim Gavle. Tytuły obronili Ewa Swoboda na 100 m i kulomiot Konrad Bukowiecki. Srebrne medale zdobyli płotkarze Klaudia Siciarz i Michał Sierocki.

Swoboda (AZS AWF Katowice) wygrała rywalizację na 100 m z wyraźną przewagą, osiągając 11,15. Druga była Francuzka Cynthia Leduc - 11,40, a trzecia Niemka Lisa Nippgen - 11,45. Wynik Polki jest jej najlepszym rezultatem w tym sezonie, zaledwie o 0,03 gorszym od rekordu życiowego z 2016 roku. Młodzieżowa mistrzyni Europy wypełniła też minimum PZLA na igrzyska olimpijskie w Tokio. To kolejny sukces w karierze niespełna 22-letniej podopiecznej Iwony Krupy. W marcu w Glasgow rekordzistka Polski w biegu na 60 m wywalczyła tytuł halowej mistrzyni Europy na tym dystansie.

Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) wygrał rywalizację kulomiotów z wyraźną przewagą, osiągając w najlepszej próbie 21,51. Drugi był Włoch Leonardo Fabbri - 20,50, a trzeci Szwed Wictor Petersson - 19,53. To kolejny sukces w karierze 22-letniego zawodnika, którego trenerem jest jego ojciec Ireneusz. W ubiegłym roku w Berlinie Polak został wicemistrzem Europy w rywalizacji seniorów, w 2017 roku wygrał halowy czempionat Starego Kontynentu w Belgradzie. W tym roku swój rekord na stadionie wyśrubował do poziomu 21,97, to zaledwie o 11 cm mniej od rekordu kraju Michała Haratyka (KS Sprint Bielsko-Biała) - 22,08.

Siciarz (AZS AWF Kraków) wynikiem 12,82 została młodzieżową wicemistrzynią Europy w biegu na 100 m ppł. Polka trenowana przez Ewę Ślusarczyk ustanowiła w finale "życiówkę" i wypełniła minimum PZLA na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Wygrała ze świetnym czasem Białorusinka Elwira Hierman - 12,70. Druga z Polek w finale Klaudia Wojtunik (CWKS Resovia Rzeszów) zajęła 7. miejsce - 13,49.

Taka sama sztuka jak Siciarz udała się Sierockiemu (AZS UMCS Lublin) w biegu na 110 m ppł. Niespełna dwudziestoletni Polak przez cały bieg był na 5-6 pozycji, ale znakomity finisz pozwolił mu na zdobycie srebrnego medalu. Rezultat 13,63 jest jego rekordem życiowym. Złoto dla Szwajcara Jasona Josepha - 13,45. Drugi z Polaków w finale Dawid Żebrowski (RLTL ZTE Radom) zajął szóste miejsce, osiągając czas 13,90.

Aleksandra Śmiech (KS Agros Zamość) była czwarta w rzucie młotem. Polka przegrała rywalizację o podium o 1,5 metra, ale wynik 66,87 jest jej rekordem życiowym. Zwyciężyła startująca pod neutralną flagą Rosjanka Sofija Pałkina - 71,08.

Mateusz Różański był 5. w finale skoku w dal. W najlepszej próbie zawodnikowi KU AZS PWSZ w Tarnowie zmierzono 7,78. Zwyciężył rewelacyjny Grek Miltiadis Tendoglu - seniorski mistrz Europy z Berlina, który uzyskał świetny wynik 8,32.

Zawodniczka bydgoskiego Zawiszy Adrianna Sułek, która po pierwszym dniu rywalizacji siedmioboistek plasowała się na rewelacyjnej drugiej pozycji, ostatecznie zakończyła rywalizację na szóstym miejscu. Jej wynik 5954 pkt jest sporo słabszy od rekordu życiowego. Polka w piątek słabiej wypadła w skoku w dal i po tej konkurencji straciła w zasadzie szanse na skuteczną walkę o podium, do którego ostatecznie jej zabrakło 139 pkt. Młodzieżową mistrzynią Europy została 21-letnia Szwajcarka Geraldine Ruckstuhl - 6274 pkt.(PAP)

Tomasz Więcławski