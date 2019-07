Czwarty złoty medal dla Polski w szwedzkim Gavle. Cyprian Mrzygłód został młodzieżowym mistrzem Europy w rzucie oszczepem.

21-letni Polak wywalczył tytuł dopiero w ostatniej próbie. Co prawda wcześniej wydawało się, że kontroluje konkurs, ale w piątej kolejce na prowadzeniu zmienił go Rumun Alexandru Novac.



To jednak tylko zmobilizowało Polaka. Mrzygłód w ostatniej próbie posłał oszczep na odległość 84 metrów i 97 centymetrów. Tym samym nie tylko zapewnił sobie tytuł, ale i ustanowił rekord młodzieżowych ME. Srebro zdobył Novac, trzecie miejsce zajął Aleksiej Katkawiec z Białorusi.



To już drugi złoty medal, który Mrzygłód wywalczył na ME - przed dwoma laty wygrał tę imprezę w kategorii juniorów.



Reprezentanci Polski świetnie spisują się na szwedzkich arenach. Z czterema złotymi krążkami przewodzą klasyfikacji medalowej - wcześniej mistrzami Europy zostali Ewa Swoboda (bieg na 100 m), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą) i Natalia Kaczmarek (bieg na 400 m). Łącznie "Biało-Czerwoni" zdobyli w Gavle już sześć medali.





