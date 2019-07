Sześć medali wywalczyli polscy lekkoatleci w mistrzostwach Europy juniorów (do lat 20), które zakończyły się w szwedzkiej miejscowości Boras. To najsłabszy wynik "Biało-Czerwonych" od 2007 roku. Jedyne złoto zdobyła Zofia Dudek w biegu na 3000 m – 9.30,06.

Polacy nie wystawili jednak najmocniejszej ekipy. Część pojechała bowiem do Baku na Europejski Festiwal Młodzieży. Ponadto wielu reprezentantów to rocznik 2001, co oznacza, że za rok także będą juniorami.

W sumie polscy lekkoatleci wywalczyli w Boras jeden złoty, trzy srebrne i dwa brązowe medale, co dało im 12. miejsce w klasyfikacji krajów. Najlepsi okazali się Brytyjczycy.

Dudek biegnąc po złoto, zaimponowała finiszem. Zdobyła pierwszy medal w tej konkurencji dla Polski.

Po srebro sięgnęli kulomiot Wojciech Marok - 20,07 (6 kg), sprinter Antoni Plichta - 10,52 na 100 m i płotkarka Pia Skrzyszowska - 13,35 na 100 m ppł.



Brąz zawisł na szyi chodziarza Łukasza Niedziałka - 42.20,66 na 10 000 m oraz dziewcząt ze sztafety 4x400 m: Aleksandry Formelli, Sary Neumann, Aleksandry Wsołek i Susane Lachele - 3.37,13 (w eliminacjach pobiegła jeszcze Paulina Zielińska).



Zdjęcie Zofia Dudek wygrała bieg na 3000 m / Getty Images