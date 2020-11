Lekkoatletyczne ME 2024 na Śląskim? Decyzja we wtorek

Czy doczekamy się na polskim terytorium pierwszych w historii lekkoatletycznych mistrzostw Europy na otwartym stadionie? We wtorek 10 listopada odbędzie się finałowa prezentacja i wybór gospodarza imprezy zaplanowanej na rok 2024. W grze kandydatura Katowice-Silesia. Rywalem jest Rzym.

O zbliżającym się rozstrzygnięciu i formie końcowej prezentacji kandydatów, informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej Polski Związek Lekkiej Atletyki.

- Na drodze losowania okazało się, że będziemy prezentować się jako pierwsi. Największe atuty naszej oferty to znakomity obiekt, czyli Narodowy Stadion Lekkoatletyczny-Stadion Śląski, wzorowa współpraca z samorządem województwa oraz związane z tym gwarancje finansowe. Pomaga także bogate doświadczenie jakie Polska ma w organizacji najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych - stwierdził dyrektor ds. międzynarodowych PZLA Piotr Długosielski, cytowany przez stronę internetową związku.

Po prezentacjach zostanie podjęta decyzja i gospodarza ME 2024 poznamy tego samego dnia (10 listopada) popołudniu. Polska nigdy nie była gospodarzem lekkoatletycznych ME, mimo ich bardzo długiej, datującej się jeszcze na połowę lat 30. ubiegłego wieku, historii. Wśród naszych sąsiadów imprezę tę pięciokrotnie (w 1938 zawody kobiece obyły się w Austrii już po jej przyłączeniu do Rzeszy) gościli Niemcy, dwukrotnie Węgrzy, a w 1978 mistrzostwa odbyły się w Pradze, w ówczesnej Czechosłowacji.

Z polską kandydaturę rywalizuje Rzym. Według włoskiego związku lekkoatletycznego (FIDAL), jeśli stolica Italii otrzyma ten przywilej, zawody nie będą odbywały się tylko na Stadio Olimpico. Pchnięcie kulą zaplanowano w Koloseum, chód w kompleksie Term Karakalli. Tuż obok placu Świętego Piotra miałaby być usytuowane start i meta półmaratonu - dokładnie na słynnej via della Conciliazione.

Gdyby to Rzymowi przyznano prawo organizacji, byłoby to trzecie mistrzostwa Europy organizowane na Półwyspie Apenińskim. W Turynie odbyły się w 1934 pierwsze w historii zawody tej rangi (tylko wśród mężczyzn). Stolica Włoch gościła natomiast lekkoatletów w 1974 roku. W pamięci gospodarzy zapisały się one szczególnie za sprawą zwycięstwa na 200 metrów Pietro Mennei.

Stadion Śląski będzie w przyszłym roku gościł najlepsze sztafety świata. World Athletics Relays, która ma być m.in. kwalifikacją zespołów do igrzysk, zaplanowano na 1-2 maja. Wcześniej, bo na początku marca, w naszym kraju (w Toruniu) mają się odbyć halowe mistrzostwa Europy.

