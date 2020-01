Lekkoatletyczne HMŚ i HME w odstępie co najmniej dwóch tygodni

Przeniesione na 2021 rok lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata w Nankinie odbędą się co najmniej dwa tygodnie wcześniej lub później niż halowe mistrzostwa Europy w Toruniu. Do takiego porozumienia doszły światowe i europejskie władze.

O przełożeniu mistrzostw z 2020 na 2021 rok World Athletics zadecydował w środę. To od razu nasunęło myśl, co z halowymi ME w Toruniu. Obie federacja zapewniają, że zrobią wszystko, by sportowcy mogli wziąć udział w dwóch imprezach.

Impreza nie może się w tym roku odbyć, ponieważ w Chinach szerzy się koronawirus. World Athletics nie chciało szukać nowego organizatora, więc postanowiono przełożyć imprezę o rok.

Pewne jest, że HME odbędą się w dniach 5-7 marca. Na razie nie ustalono terminu HMŚ. "Na pewno jednak obie imprezy będą dzielić co najmniej dwa tygodnie" - zapewnił prezydent European Athletics Svein Arne Hansen.