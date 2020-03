Męska sztafeta 4x400 m, podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw Polski w Toruniu, odebrała srebrne medale za drugie miejsce w mistrzostwach Europy w Zurychu w 2014 roku. Polacy finiszowali wówczas na trzeciej pozycji, ale po dyskwalifikacji Rosjan zostali wicemistrzami Starego Kontynentu.

Sześć lat temu w Zurychu złoto wywalczyli Brytyjczycy. Drudzy finiszowali Rosjanie, ale po czasie okazało się, że w ich składzie wystąpił zawodnik stosujący niedozwolone środki. To spowodowało awans w klasyfikacji trzecich wówczas Polaków. Na trzecie miejsce awansowali Francuzi.

W sobotę srebrne krążki odebrali Rafał Omelko, Jakub Krzewina, Łukasz Krawczuk, Kacper Kozłowski i Andrzej Jaros. Za szóstego zawodnika z tamtej ekipy Michała Pietrzaka - medal odebrał trener sztafety 4x400 m pań Aleksander Matusiński.

- Nasza druga lokata widniała w oficjalnych europejskich statystykach już od kilku lat, więc ten medal nie był niespodzianką. Mimo wszystko miło jest mieć namacalny dowód na to drugie miejsce - nawet po takim czasie. Szczególnie, że jest to dokładnie ten sam wzór medalu, który wtedy obowiązywał. Ciężko mówić o satysfakcji. Wtedy była to duża sprawa, bo to pierwsze trofeum zdobyte przeze mnie na międzynarodowej imprezie. Gdyby był to awans z czwartego na trzecie miejsce, pewnie czułbym jakąś gorycz. Teraz ma to dla mnie wymiar tylko symboliczny - powiedział Omelko.

W Zurychu w 2014 roku, uwzględniając zmiany w ostatecznej klasyfikacji biegu 4x400 m, Polacy zdobyli 2 złote, 6 srebrnych i 4 brązowe medale.



