​Lekkoatletyczne HME. Testy, maseczki i brak kibiców, czyli zawody w czasach pandemii

Zorganizowanie dużej imprezy lekkoatletycznej w okresie pandemii koronawirusa jest sporym wyzwaniem logistycznym. Halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu mają pokazać, że da się w jednym miejscu zgromadzić tysiące osób. Niezbędne do tego są testy, "bańka", maseczki i brak fanów.

Organizatorzy HME w Toruniu długo liczyli na to, że w trakcie zawodów w dniach 4-7 marca będzie mogła na trybunach zasiąść chociaż niewielka grupa kibiców. Wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w ostatnich tygodniach ostatecznie przekreślił te plany. Nie oznacza to jednak, że Arena Toruń będzie w tym tygodniu pusta. Przecież w zawodach wystartuje kilkuset zawodników, którzy do miasta przyjadą z trenerami i działaczami. Do tego dochodzą sędziowie, wolontariusze, organizatorzy, dziennikarze i VIP-y. Jak szacuje dyrektor zawodów Krzysztof Wolsztyński, łącznie będzie to ok. 2 tysięcy osób.

Aby wejść na obiekt zmagań nie wystarczy jednak wypełnione minimum, odpowiednia forma sportowa i brak kontuzji. Konieczne są testy. Dotyczyć one będą wszystkich - nie tylko sportowców. Każdy zanim przyjedzie do Torunia musi wylegitymować się negatywnym wynikiem badania PCR. Na miejscu - przed odebraniem akredytacji - przeprowadzony zostanie drugi test. To jego wynik pozwoli wejść na obiekt i trafić do tzw. bańki. System ten testowany był w lutym podczas Copernicus Cup.

Wiele osób narzekało, że to dodatkowe utrudnienia. Po badaniach jednak większość przyznawała w rozmowie z PAP, że dzięki tym środkom bezpieczeństwa czują się bezpieczniej. Zawodnicy przyzwyczaili się już do czasów epidemii. Nie było w ich zachowaniu w Arenie Toruń nic nienaturalnego. Podczas Copernicus Cup, jak i halowych mistrzostw Polski, na porządku dziennym były uściski po biegu, przybijanie piątek, głośne okrzyki i wspólna radość. Nie postawiono na system znany z piłkarskich meczów. W nich przez 90 minut zawodnicy rywalizują łokieć w łokieć, noga w nogę, a potem muszą w maseczce udawać się do szatni, gdzie znów ją zdejmują. Lekkoatleci bardzo rzadko, nawet udzielając wywiadów, zakładali maseczki na twarz. Te były jednak koniecznością w przypadku przedstawicieli mediów, którzy musieli też stanąć od zawodników nieco dalej niż zwykle.

Podczas HME kontakt bezpośredni z zawodnikami będzie jeszcze bezpieczniejszy. Zamontowane zostaną specjalne plastikowe przegrody.

"To namiastka tego, jakie obostrzenia będą dotyczyły wszystkich podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. To nowy świat imprez sportowych. Póki co nie wygląda na to, abyśmy mieli się od niego odzwyczajać" - powiedział PAP jeden z polskich dziennikarzy akredytowanych na igrzyska w Japonii.

Podczas HME sędziowie, media, zawodnicy, trenerzy i wolontariusze będą korzystali z innych hoteli.

"Te są zarezerwowane wyłącznie dla uczestników mistrzostw. Do tego testy, które robimy w Toruniu, mają ważność czterech dni. Jeśli ktoś będzie w Toruniu dłużej, będzie testowany dwukrotnie" - powiedział dyrektor mistrzostw Wolsztyński. W jego ocenie na Toruń zwrócone są teraz oczy całego lekkoatletycznego świata. Od czempionatu w Katarze w 2019 roku, imprezy tej rangi ten sport nie widział.

Wiele osób przecierało podczas Copernicus Cup i mistrzostw Polski oczy ze zdumienia, gdy na trybunach zobaczyło papierowe postacie z wizerunkiem najważniejszych sportowców. To szczególnie w takim obiekcie jak Arena Toruń, słynącym z ogłuszającego dopingu, robiło duże wrażenie. Smutne wrażenie.

"To wielka strata, że podczas mistrzostw na trybunach nie zasiądą kibice. Przecież my to wszystko robimy dla nich. Konkurs w tyczce będzie jednym z najciekawszych. Mam nadzieję, że fani tłumnie zgromadzą się przed telewizorami. Nie mogę doczekać się tego momentu, gdy znów spotkamy się na żywo" - podkreślił multimedalista HME w skoku o tyczce Piotr Lisek.

Zdjęcie Piotr Lisek / AFP

Sam obiekt musiał również zostać odpowiednio przygotowany do covidowej rzeczywistości. Drogi wszystkich grup uczestników zaplanowano tak, aby się nie krzyżowały. Nie będzie także znanej przez wszystkich dziennikarzy możliwości rozmów w hotelu reprezentacji. Dostęp do zawodników będzie ograniczony do strefy mieszanej.

Wielu reporterów przez rok pogodziło się już z tym, że będąc w jednym obiekcie ze sportowcami - później niejednokrotnie przychodzi im dzwonić do nich na wideo. Mistrzostwa Polski i Copernicus Cup pokazały, że nie zmieniło się jedno - zaangażowanie, zapał i chęć łamania kolejnych barier przez sportowców. Poziom tegorocznych mistrzostw Europy może być najwyższy od lat i nie zmieni tego żaden wirus. (PAP)

autor: Tomasz Więcławski

