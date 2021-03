Justyna Święty-Ersetic stanie w sobotni wieczór do walki o medal halowych mistrzostw Europy w Toruniu w biegu na 400 m. Jej główną rywalką do złota będzie Holenderka Femke Bol. Na niespodziankę w biegu sprinterskim na 60 m liczy Remigiusz Olszewski.

Święty-Ersetic wynikiem 51,34 poprawiła w piątek halowy rekord Polski w biegu na 400 m i awansowała do finału mistrzostw Europy w Toruniu. Szybsza w półfinale była jedynie uchodząca za faworytkę Holenderka Femke Bol - 51,17.



"Niestety muszę uznać wyższość Femke. Ona jest fenomenalna w tym sezonie. (...) Będę jednak walczyć do samego końca, o każdą setną sekundy. Zobaczymy, co to przyniesie. Ona rozpoczyna pierwsze 200 m w moim tempie. Będę się starała być obok niej, a potem zobaczymy, gdzie mnie nogi poniosą" - podkreśliła Polka. Finał zaplanowano na godz. 20.25.



Wcześniej na starcie stanie wielu reprezentantów Polski. Na niespodziankę w biegu na 60 m liczy Remigiusz Olszewski. W tym roku zawodnik bydgoskiego Zawiszy ustanowił rekord życiowy 6,59.



"Wiem, że stać mnie na więcej. Nie chcę pompować balonika, ale pewnie, że myślę o walce nawet o medal" - zapowiedział po halowych mistrzostwach Polski.



W sobotę, jeżeli będzie w dobrej dyspozycji, czekają go trzy biegi. Finał rywalizacji na 60 m zaplanowano na godz. 20.58. W tej konkurencji Polskę reprezentować będą także Dominik Kopeć oraz Przemysław Słowikowski.



Rywalizację w Toruniu rozpocznie od rana także wieloboista Paweł Wiesiołek. Polak legitymuje się najlepszym wynikiem w tym sezonie w stawce uczestników HME.



W sesji przedpołudniowej zaplanowano eliminacje skoku o tyczce z Piotrem Liskiem, Robertem Soberą oraz Pawłem Wojciechowskim. Ten ostatni broni tytułu z Glasgow. W piątek z powodu kontuzji z udziału w imprezie wycofał się utytułowany Francuz Renaud Lavillenie.



W sesji wieczornej trzeciego dnia HME zaprezentuje się komplet biało-czerwonych w biegu na 800 m. Do półfinałów pewnie awansowały wśród pań Angelika Cichocka, Anna Wielgosz i Joanna Jóźwik, a wśród mężczyzn Patryk Dobek, Adam Kszczot i Mateusz Borkowski.



sobota, 6 marca

10.00 60 m, siedmiobój: Paweł Wiesiołek

10.04 skok o tyczce mężczyzn, eliminacje: Piotr Lisek, Robert Sobera, Paweł Wojciechowski

10.20 60 m, eliminacje: Dominik Kopeć, Remigiusz Olszewski, Przemysław Słowikowski

10.42 skok w dal, siedmiobój: Paweł Wiesiołek

11.00 3000 m mężczyzn, eliminacje: Marcin Lewandowski, Michał Rozmys

11.30 60 m ppł kobiet, eliminacje: Karolina Kołeczek, Pia Skrzyszowska

12.00 trójskok kobiet, eliminacje

12.10 60 m ppł mężczyzn, eliminacje: Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Artur Noga

12.15 pchnięcie kulą, siedmiobój: Paweł Wiesiołek

12.50 60 m mężczyzn, półfinał: ew. Dominik Kopeć, Remigiusz Olszewski, Przemysław Słowikowski

-----

18.50 skok wzwyż, siedmiobój: Paweł Wiesiołek

19.00 800 m kobiet, półfinał: Angelika Cichocka, Joanna Jóźwik, Anna Wielgosz

19.15 skok o tyczce kobiet, FINAŁ

19.25 800 m mężczyzn, półfinał: Mateusz Borkowski, Patryk Dobek, Adam Kszczot

19.40 skok w dal kobiet, FINAŁ

19.50 1500 m kobiet, FINAŁ

20.10 400 m mężczyzn, FINAŁ

20.25 400 m kobiet, FINAŁ: Justyna Święty-Ersetic

20.58 60 m mężczyzn, FINAŁ: ew. Dominik Kopeć, Remigiusz Olszewski, Przemysław Słowikowski



autor: Tomasz Więcławski