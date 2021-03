- Myśląc o medalu igrzysk olimpijskich w Tokio trzeba pchać o ponad metr dalej - powiedział po zdobyciu srebrnego medalu halowych mistrzostw Europy w Toruniu Michał Haratyk. Kulomiot przyznał, że jest na to gotowy latem i zrobi wszystko, aby forma była odpowiednia.

Haratyk zdobył srebrny medal halowych mistrzostw Europy w Toruniu. W najlepszej próbie uzyskał 21,47 i przegrał o 15 cm z Czechem Tomasem Stankiem.

Polak bronił w Toruniu tytułu i do piątej kolejki prowadził w konkursie, dzięki uzyskanemu w trzecim podejściu wynikowi 21,33. Walka jednak była wyrównana i trwała do samego końca. Gdy Stanek pchnął 21,62 m, Polak poprawił się na 21,47, ale to było za mało na wyprzedzenie rywala. W ostatniej kolejce zawodnik KS Sprint Bielsko-Biała i rekordzista kraju osiągnął 21,21.

- Gdybym skończył konkurs z wynikiem 20,80 z pierwszej kolejki, to byłbym zły. A tak wiem, że podjąłem walkę. Tomas musiał się mnie obawiać do samego końca. Dopiero zeszło z niego ciśnienie, gdy mi się nie udało go pokonać w szóstej kolejce. Już nawet do tej próby nie wyszedł. Było dobrze, nie ma co wybrzydzać - podkreślił Haratyk.

Dodał, że prawie 21 i pół metra to jego obecny średni poziom, więc... "jest ok". "Stanek ma w hali lepszą ode mnie życiówkę o 40 cm - przypomniał Polak.

Pytany o igrzyska w Tokio przyznał, że tam chcąc myśleć o podium, trzeba będzie uzyskać rezultat o ponad metr lepszy.

- Przynajmniej o metr lepszy. Jak nie więcej. Tak stawiam. Jest to jednak do osiągnięcia. Pchnąłem już w karierze 22,32, więc mogę i dalej - zauważył wicemistrz Europy.

Przed igrzyskami Haratyk nie będzie już nic zmieniał w treningu. - Zostało za mało czasu. Pójdziemy schematami i mam nadzieję, że wypali - dodał.

- Ryan Crouser oraz Tomas Walsh są w moim wieku. Będę się z nimi użerał do końca kariery. Nie przeskoczę w czasie, więc jest jak jest... - śmiał się Haratyk.

W ostatnich dwóch edycjach HME reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową. Po dwóch dniach rywalizacji w Toruniu biało-czerwoni mają dwa medale - złoto Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 m oraz srebro Haratyka i wspólnie z Belgami prowadzą w zestawieniu krajów.

Autor: Tomasz Więcławski

