Dziewięciu brytyjskich lekkoatletów jest zakażonych koronawirusem. Prawdopodobnie zarazili się w trakcie halowych mistrzostw Europy w Toruniu - poinformowała agencja Reuters. Tamtejszy związek na razie nie komentuje sprawy.

"To tylko wzbudza obawy przed podróżowaniem w grupie na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio" - napisała gazeta "The Times".

Cała reprezentacja została zmuszona do przejścia kwarantanny, a jeszcze w środę mają zostać wykonane dodatkowe testy. Także w reprezentacji Holandii stwierdzono zakażenie u dziewięciu zawodników.

"To na pewno będzie mieć wpływ na przygotowania do igrzysk. Te zostały teraz przerwane" - dodano w artykule "The Times".

We wtorek dyrektor generalny HME Krzysztof Wolsztyński zapewnił, że organizatorzy w pełni zrealizowali rygorystyczny protokół sanitarny.

"Nie wprowadziliśmy takiej restrykcji, że przy hotelach stała policja lub straż miejska, które pilnowałyby zawodników. Docierają do mnie informacje, iż nie wszyscy przestrzegali zasad reżimu sanitarnego. Na to już organizator nie ma wpływu. Nie byliśmy też w stanie sprawdzać, czy ktoś z hotelu nie wychodzi do miasta. Jeżeli ktoś się zakaził, a wyjeżdżając z Torunia miał negatywny wynik testu, to gdy teraz po 10 dniach mówi o zakażeniu tutaj - nie sposób tego dociec i wyjaśnić. Nie wiadomo, czy do zakażenia doszło w Toruniu, czy też później" - wskazał Wolsztyński.

