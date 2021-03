Lekkoatletyczne HME. Damian Czykier szósty na 60 m ppł

Damian Czykier zajął szóste miejsce w finale 60 m ppł podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy, które odbywają się w Toruniu. To był pierwszy niedzielny finał z zaplanowanych 12.

Polak zaczął bieg dobrze, był w granicach trzeciego miejsca, ale zahaczył czwarty płotek, a potem piąty i ostatecznie uplasował się na szóstej pozycji z czasem 7,63.

Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich metrów. Ostatecznie pierwsze zajął Francuz Wilhelm Belocian z wynikiem 7,42, który jest najlepszy w Europie. 0,01 stracił do niego Brytyjczyk Andrew Pozzi, który wyrównał rekord życiowy. Brązowy medal przypadł Włoowi Paolowi dal Molinowi - 7,56.



- Nie tak to miało wyglądać. Nie wiem, czy to był mój błąd. Miał być medal, a nie ma, tragedia - mówił Czykier po występie.