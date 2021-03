​Lekkoatletyczne HME. Armand Duplantis: Teraz to miłość daje mi nową energię

Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis powiedział, że na halowe mistrzostwa Europy w Toruniu jedzie z nową energią i zamierza zaatakować własny rekord świata. Na trybunach będzie obecny ojciec tyczkarza i być może jego wybranka, szwedzka modelka Desiree Inglander.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyka. Rekord świata Armanda Duplantisa. Wideo © 2020 Associated Press

Podczas ustanowienia rekordu świata 8 lutego ub.r. wynikiem 6.17 w Toruniu i poprawieniu go na 6.18 tydzień później w Glasgow, a także 17 września w Rzymie, kiedy poprawił rekord Sergieja Bubki na obiekcie otwartym na 6.15, nieobecny był jego trener i ojciec Greg Duplantis. Powodem były komplikacje komunikacyjne z powodu pandemii koronawirusa. Musiał zostać w USA, a obowiązki szkoleniowe pełniła matka Helena.

Reklama

"Tym razem zrobiłem wszystko co było możliwe, by tata przyleciał do Szwecji. Będzie na trybunie hali i na żywo chcę mu pokazać, na co mnie stać. Wracam do Torunia, do tego magicznego miejsca, w którym przed rokiem tak naprawdę ruszyła moja kariera" - powiedział tyczkarz na łamach dziennika "Aftonbladet".

Urodzony i wychowany w USA posiada podwójne obywatelstwo z racji pochodzenia matki, i chociaż reprezentuje Szwecję, to dopiero od czerwca mieszka w tym kraju na stałe, w oddalonej o 70 kilometrów od Sztokholmu Uppsali.

Wyjaśnił, że odkrył nowy świat i po raz pierwszy w życiu przeżył prawdziwą zimę z mrozami i dużą ilością śniegu. Odkrył też skandynawskie tradycje. "To nie moja Louisiana. Tutaj regularnie korzystam z sauny, która w Szwecji znajduje się zwykle na zewnątrz domu, aby można było natychmiast wskoczyć do lodowatej wody w jeziorze. Najlepsza jest jednak kąpiel w przerębli".

Tyczkarz wyjawił też, że się zakochał i regularnie spotyka się ze szwedzką modelką 19-letnią Desire Inglander.

Nie zamieszkali jeszcze razem. On ma dwupokojowe czynszowe mieszkanie w Uppsali, a ona mieszka z rodzicami w Sztokholmie w prestiżowej dzielnicy Kungsholmen w ogromnym, prawie 200-metrowym, luksusowym mieszkaniu w kamienicy z końca XIX wieku, tuż przy ratuszu, w którym wręczane są nagrody Nobla. Ceny w tej części stolicy Szwecji zaczynają się od 10 tysięcy euro za metr kwadratowy.

Wyjaśnił, że poznali się 19 czerwca w Midtsommar, czyli podczas tradycyjnego szwedzkiego święta przesilenia dnia i nocy.

"Podeszła do mnie i wystarczyło jedno czarujące spojrzenie. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, to już kompletnie poddałem się szwedzkim czarom. Jesteśmy parą i Desire dodaje mi nowej energii, nie mówiąc już o przyspieszonej nauce szwedzkiego. A tak w ogóle, to czuję się tutaj wspaniale. Szwecja jest naprawdę cool!" - powiedział tyczkarz.

Mistrzostwa w Toruniu rozpoczną się w czwartek, a finał tyczkarzy zaplanowano na niedzielę.