​Lekkoatletyczne drużynowe mistrzostwa Europy w 2021 roku odbędą się w dniach 19-20 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie - poinformował marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

- To ogromny sukces, zarówno sportowy, jak i organizacyjny. Jestem także pewien, że organizacja zawodów przyniesie korzyści dla turystyki i gospodarki. Przyznanie tak ważnego wydarzenia potwierdza, że Narodowy Stadion Lekkoatletyczny staje się wyjątkowym obiektem sportowym na mapie regionu, Polski i Europy. To kolejny dowód, że potencjał naszego stadionu jest ceniony przez sportowców i osoby odpowiedzialne za wybór najlepszych miejsc do przeprowadzania zawodów - przekazał Chełstowski.

Na początku maja 2021 Stadion Śląski będzie też gospodarzem nieoficjalnych mistrzostw świata sztafet.

W 2019 roku DME w lekkoatletyce gościła Bydgoszcz, a "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy triumfowali w tej imprezie. Pierwotnie edycję 2021 miał gościć białoruski Mińsk, ale stowarzyszenie European Athletics zdecydowało się na zmianę.

- Nigdy wcześniej reprezentacja, która zwyciężyła w poprzedniej edycji drużynowych mistrzostw Europy nie miała przywileju obrony tytułu na własnej ziemi. Tworzymy więc piękną historię. Jestem przekonany, że tak od strony organizacyjnej, jak i sportowej projekt, który właśnie się rozpoczyna, zakończy się sukcesem - podkreślił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski, cytowany na stronie internetowej federacji.

W zawodach weźmie udział osiem reprezentacji. Oprócz broniącej tytułu Polski, będą to: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Ukraina, Hiszpania i Portugalia, która w 2019 roku zwyciężyła w niższej dywizji.

Przed tygodniem władze europejskiej centrali "królowej sportu" zdecydowały, że mistrzostwa kontynentu na otwartym stadionie w 2024 roku gościć będzie Rzym, którego finałowym konkurentem był Stadion Śląski jako część projektu "Katowice-Silesia 2024".

- Ta porażka z Rzymem bardzo boli, ale to jest sport, trzeba ją przyjąć. Rzym to Rzym, a możliwości finansowe woj. śląskiego są ciut skromniejsze. Trzeba to przyjąć "na klatę", myśleć o przyszłości i iść dalej - dodał marszałek.

Dyrektor European Atlhletics Christian Milz zaznaczył, że przyznania organizacji ME 2024 stolicy Włoch polska strona nie powinna traktować jako porażki, lecz lekcji na przyszłość. - Prezentacja Śląska zrobiła ogromne wrażenie, była bardzo dobra, dynamiczna - zaznaczył.

Śląski obiekt może pomieścić ponad 54 tysiące kibiców. W sierpniu 2020 zyskał miano Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego, odbywają się tam prestiżowe zawody, jak Memoriał Janusza Kusocińskiego i Memoriał Kamili Skolimowskiej.

W środę polscy piłkarze zagrają tam z Holandią w ostatnim meczu grupowym Ligi Narodów.

Zdjęcie Stadion Śląski gościć będzie DME w 2021 roku / Fot. Adrian Ślązok/REPORTER / East News

Autor: Piotr Girczys