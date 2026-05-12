Artur Gac, Interia: Spotykamy się w innych okolicznościach niż zazwyczaj. Nie na stadionie lub zawodach, ale podczas przygotowań w Spale. Lubisz to miejsce?

Paweł Fajdek: - Po 20 latach nie mamy wyjścia, tutaj siedzimy praktycznie co roku. Im jesteśmy starsi, tym chyba więcej czasu tu spędzamy, w tym sezonie wyjdzie nam tu lekko z cztery miesiące. Spała się zmienia, kolejne remonty przed nami, takie jak dobudowanie z tyłu nowej hali. Wydaje mi się, że to naprawdę poprawi mocno jakość ośrodka. Jest dużo lepiej niż było parę lat temu, nawet w jeszcze niedawnych czasach covidowych. Jest tu fajnie i przyjemnie.

Przekraczasz szlaban wjazdowy i od razu jakieś szczególne wspomnienia powracają?

- Szlaban też jest nowy (śmiech). A stary szlaban, który był, wywoływał na wjeździe dreszcze, bo wiedzieliśmy zawsze, że to będzie dłuższy pobyt. Pełni więc nie tylko funkcję, ale miał też dodatkowe znaczenie. Jak się mijało szlaban w Spale, to już się wiedziało, że będzie dłuższe posiedzenie i ciężka praca. I czasem wracają wspomnienia, typu zupełnie inne obiekty, stara hala, czy stara rzutnia z jeszcze żużlowym stadionem.

W swoim najbardziej zwariowanym i szalonym okresie w życiu miałeś tutaj różne akcje i wyskoki, które po upływie lat możesz wyznać?

- Spała jest pośrodku niczego, wokół są lasy, więc nie ma za dużo atrakcji, które mogłyby pociągać i to właśnie tworzy klimat tego miejsca. Natomiast na pewno coś było. Było się młodym człowiekiem, zjeżdżało dużo znajomych i nieraz biegaliśmy po pokojach. Z kolei nie pamiętam ile lat temu mogło to jeszcze mieć miejsce. Na pewno za czasów juniorskich było tego więcej, a teraz to już typowo praca i zwyczajny obowiązek.

A gdy jest tak, jak teraz, że są siatkarze oraz przedstawiciele innych sportów, masz z niektórymi takie relacje, że nawet w tym reżimie treningowym spotykacie się co któryś wieczór?

- Wydaje mi się, że to kwestia indywidualna, przy czym czasy się pozmieniały. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądało, normalne było spotykanie się wieczorami w pokojach, na grillu czy pod wiatą. Obecnie na tyle zmieniła się higiena życia u ludzi, że każdy swój odpoczynek stara się realizować osobno i zajmować swoimi rzeczami. Są to seriale, różna praca dodatkowa, czy nawet nauka. Mocno się to pozmieniało, aczkolwiek jeszcze zdarzają się okazje, że gdy chłopaki często po obiedzie siedzą i piją kawę, to się zatrzymam i pogadamy. Na mecze siatkarzy też jeździłem, więc wiem, że to bardzo fajna ekipa. Odkąd pamiętam, z siatkarzami dobrze żyliśmy.

Wspomniałeś o bieganiu po pokojach. Forsowaliście również zasieki, by wydostać się poza teren ośrodka i na przykład kupić napoje procentowe?

- Wydaje mi się, że w życiu każdy miał takie sytuacje, więc na pewno były. Natomiast nigdy nie musieliśmy uciekać czy nie wiadomo czego robić. Po prostu odpowiedzialność była inna i nawet jeżeli ktoś chciał wypić piwo, to robił to w taki sposób, żeby nie czynić problemów innym dookoła. Wydaje mi się, że to zostało do tej pory i rzeczą normalną jest, że dorośli ludzie czasami wychodzą na piwo.

Spała to też takie miejsce, gdzie jak przyjeżdżasz, to mimo tej ciężkiej pracy, która jest do wykonania, łapiesz drugi oddech? Czy jednak to bardziej synonim wszystkiego, co związane z harówką, więc nie wywołuje żadnych pozytywnych konotacji?

- Na pewno wielokrotnie mamy dosyć tego miejsca. Zwłaszcza przed imprezą główną, gdy siedzimy tu 3-4 miesiące. Poza tym my mamy to do siebie, że cały okres wakacyjny jesteśmy w pracy i tego chyba najbardziej brakuje. Czyli możliwości spędzenia czasu z rodziną i pojechania gdzieś na wakacje w lipcu lub w sierpniu. To nas omija i tych wyrzeczeń z wiekiem przychodzi coraz więcej. Ale cóż, trzeba tak robić. Choć czasem, gdy wiem, że 3-4 dni będę tutaj na przykład tylko chodził na masaże, wtedy jadę na moment do dziecka, które w tym roku będzie kończyć 11 lat i czeka nas komunia.

Rozumiem, że komunii nie ominiesz?

- Na pewno nie. Sezon zacznę dopiero w drugiej połowie czerwca, chyba na 24 czerwca mam zaplanowane pierwsze starty. Komunia wypada na finiszu zgrupowania w Spale, czyli 24 maja.

Mam przed sobą giganta swojej dyscypliny sportu, ale jednocześnie zawodnika już blisko 37-letniego. Sportowca kiedyś przyzwyczajonego do regularności sięgania po najcenniejsze medale, teraz czekającego, by powtórzyć ostatnią wielką radość ze złota MŚ w 2022 roku w Eugene. W którym ty jesteś teraz miejscu kariery?

- Obecnie jestem 3 miesiące po operacji barku, więc był to trudny moment. Jednak, jak nieraz mówiłem, ja lubię trudne sytuacje i na ten moment już nie mam praktycznie śladu po tym, co się wydarzyło. To jest fajne, że po prostu rzucam, cieszę się tym i mogę to robić. Na pewno ten sezon będzie też inny niż poprzednie. Wiadomo jak pojawiają się jakieś kontuzje i problemy zdrowotne, zawsze jest to dodatkowe obciążenie dla samej głowy czy po prostu w kwestii organizacji sezonu. Natomiast dobrze przepracowaliśmy pierwsze zgrupowanie w RPA, gdzie zaczynaliśmy powrót do sportu. To naprawdę świetne miejsce, bardzo podobne do Spały jeżeli chodzi o zajęcia, bo tam skupialiśmy się głównie na treningu i jedyną atrakcją jest basen. Ja sam nie lubię jeździć na jakieś wycieczki w czasie zgrupowań i pracy, wolę by niedziela była taka, że po prostu regeneruję się leżąc w łóżku lub chwilkę posiedzieć na baseniku.

- Tak, jestem coraz starszym zawodnikiem, to się da odczuć i to też widać. Jeśli jednak wszystko dobrze się poskłada i nie będzie problemów dodatkowych, typu przeziębienia, to spokojnie można jeszcze walczyć o te najwyższe lokaty. Też niejednokrotnie, jako jeszcze młody chłopak, wygrywałem zawody ze starszymi od siebie kolegami, ale też wtedy przychodzimy trudne momenty. To nie jest tak, że zawsze wszystko będzie wychodzić.

A masz czasami takie refleksje, że znalazłeś się w położenia zawodników starszych, na jakich jeszcze niedawno sam patrzyłeś? I może sobie myślałeś: "co za gość, chciałby jeszcze ze mną wygrywać, a nie potrafi zaakceptować tego, że pociąg już mu odjeżdża". Najczęściej tak jest, że samemu zainteresowanemu najtrudniej dostrzec, że być może już nigdy nie wróci na swój najwyższy poziom. Masz tego typu myśli, że może niesie cię już tylko niepohamowana i niepoprawna ambicja?

- Oczywiście, że mam tego typu rozkminki. Praktycznie w każdym tygodniu, w którym po niedzieli zaczynam pracować, to widzę, że regeneracja jest o wiele wolniejsza i po prostu mniej mogę zrobić na treningu. Inna sprawa, że też mniej trzeba do osiągnięcia pewnych rzeczy. To jest normalne i to jest naturalna kolej rzeczy, że z wiekiem czegoś nam będzie brakować. Natomiast rzut młotem jest konkurencją, gdzie do 40. roku życia spokojnie można sobie trenować i daleko rzucać, jeżeli jest zdrowie. Mamy 40-latków, którzy rzucali ponad 82 metry i historia pokazuje, że tak można. Ja też w to mocno wierzę, bo wyniki, które zaczynam osiągać po przeszło miesiącu trenowania, już są dla mnie satysfakcjonujące. Będziemy szykować się głównie na mistrzostwa Europy, które w sierpniu odbędą się w Birmingham, więc mamy jeszcze sporo czasu. Jeżeli uda się zaliczyć fajny sezon, to jeszcze dojdzie dodatkowa nagroda, czyli zawody Ultimate Championship w Budapeszcie. Tam zakwalifikuje się bodaj ósemka najlepszych sportowców ze świata, a do zgarnięcia będą wysokie nagrody finansowe, więc fajnie byłoby się tam załapać.

Zaznaczyłeś, jak szybko poskładałeś się po kontuzji i operacji. I to też jest niesamowicie budujące. Pamiętam, jak na początku lutego zamieszczałeś wpis, a w nim w zawieszeniu zostawiałeś scenariusz, jaki się napisze, czy jeszcze dasz sobie czas. Jednocześnie była w tobie silna wiara, że ponieważ dotąd wszystko na tobie goiło się jak na psie, to również tu jesteś optymistą. Chyba ewidentnie poszło według drugiego scenariusza.

- Tak. Lekarze i fizjoterapeuci są w szoku, nie spodziewali się, że może się to ułożyć tak szybko.

Aż tak?

- Tak, bez dwóch zdań. Z pierwszych diagnoz, które przechodziły w określenie bliżej pół roku. Następnie, po kilku dniach, nastała najbardziej optymistyczna wersja, gdy usłyszałem o czterech miesiącach. Tymczasem po dwóch miesiącach ja już rzucałem młotem, więc...

Jak to wytłumaczyć? To po prostu genetyka, czy ty jesteś - przepraszam za słowo - walnięty?

- Jestem, jestem (uśmiech). To też kwestia pewnie progu bólowego, chęci i tak dalej... Również każda rehabilitacja jest inna, a ja nigdy nie lubiłem sytuacji, w której mnie coś boli. Więc starałem się jak najszybciej tego bólu pozbyć i też pewnie przez to robiłem więcej niż było to zalecane. Natomiast zakresy ruchomości i wzmocnienie wróciły dosyć szybko w RPA, które jest idealnym miejscem, by dochodzić do siebie. Bo wysoko, cieplutko każdego dnia, zero problemów ze snem, więc regeneracja tam jest naprawdę mocna. Do tego sprzętów nie brakuje, a my je wszystkie znamy doskonale, bo stale na nich trenujemy, więc wiemy co robić.

- Było ciężko, bardzo ciężko. Bolało i tak dalej, trzeba było zaczynać od dwóch kilogramów obciążenia na ten bark. Natomiast już zaczynam wchodzić w odpowiedni rytm i obciążenia są zdecydowanie większe. Wydaje mi się, że na ten moment jestem w lutym-marcu jeżeli chodzi o klasyczny sezon.

Co słyszałeś od lekarzy, gdy tak bardzo przyspieszałeś ten cały proces? Mówili, że postępując w ten sposób piszesz się na gigantyczne ryzyko, czy sami przecierali oczy, widząc jak bardzo oswajasz ból i zaciskasz zęby?

- Tutaj mieliśmy złamanie panewki, więc jak większość ludzi wie, około trzech miesięcy trzeba, żeby to się "przebudowało", czyli kość zrosła i tak dalej. Mamy już trzy miesiące, więc wszystkie funkcje tego stawu będzie można realizować na 100 procent i tak samo go obciążać. Chodziło po prostu o to, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Czyli aby spojenie, które zostało zrobione, nie puściło, bo byłaby drugi raz niepotrzebnie ta sama robota. A wszystko pozostałe to jest zawsze kwestia indywidualna. Są ludzie, którzy po prostu szybciej dochodzą do siebie po pewnego rodzaju kontuzjach. Ja całe życie, jak pamiętam, po prostu nie lubiłem tego stanu i zawsze staram się jak najszybciej wrócić do zdrowia. I wiem jak to robić.

Czyli jak?

- Jeśli dostałem jakieś pierwsze ćwiczenia, co mam robić od następnego dnia po zabiegu, to oczywiście je robiłem, ale dodatkowo sprawdzałem co mogę zrobić więcej. Do złamania doszło w lewym barku, więc pomimo że jestem praworęczny, to zwykłe funkcjonowanie tą ręką, stawem i barkiem celowo robiłem lewą ręką, czego na co dzień się nie dotykałem. I coś takiego prostego, czyli przerzucenie się na swoją nienaturalną rękę, też przyniosło efekt. Naprawdę z całym sztabem jesteśmy zadowoleni i lekarze są w świetnych nastrojach, że można coś takiego zrobić. Inni sportowcy czy zwykli ludzie, jeśli dojdzie u nich do podobnych sytuacji, mają dodatkową motywację i opcję do skrócenia rekonwalescencji. Być może dowiedzą się, iż niedawno był taki przypadek, że rokowanie mówiło o pół roku, a chłop ogarnął temat w trzy miesiące.

Masz przepis i patent na to, jak ból oswoić? Czy też piekielnie cię boli, ale ten stan mentalnie przełamujesz?

- Wydaje mi się, że jeśli coś boli, to po prostu będzie nas boleć, więc ja akceptuję, że każdy ruch będzie sprawiał mi ból. Jednak ode mnie zależy, jak szybko się do niego przyzwyczaję i jak szybko pomogę sobie, żeby on zniknął. Kości i tkanki miękkie mają swój określony czas leczenia, ale cała reszta zależała tak naprawdę ode mnie i od tego, jak się zaangażuję. Wydaje mi się, że poświęciłem bardzo dużo na to, żeby szybko wrócić i teraz zaczynamy przygotowania do sezonu. Jeśli przez najbliższe tygodnie nie zrobię sobie krzywdy, to przy pierwszym starcie powinno być fajnie.

Jaka jest impreza na horyzoncie, która cię fundamentalnie napędza, by przełamywać to wszystko, o czym rozmawiamy i odganiać mniej optymistyczne myśli?

- Myślę, że rok z kolejnymi igrzyskami, czyli 2028. To taki rok, który u mnie i u kolegów z podobnych roczników zawsze był celem, powiedzmy, ostatecznym. Jako lekkoatleci dodatkowo mamy jeszcze mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim, gdzie co roku odbywa się Diamentowa Liga, więc to będzie naprawdę fajny rok. Wtedy będę miał 39 lat. Czyli jeszcze będę musiał popracować rok, żeby płynnie przejść na świadczenie olimpijskie, które zaczyna się otrzymywać po ukończeniu 40 lat. Więc ja na pewno będę trenował do 40-tki, a czy będę chciał iść dalej i szukać dodatkowych celów? Tego jeszcze nie wiem. Na pewno gdzieś w luźnych rozmowach mówiłem, że może do Brisbane chciałbym pojechać, bo jeszcze tam nigdy nie byłem. Jednak to już mówimy o IO w 2032 roku, więc miałbym wtedy 43 lata. To już jest mocne wydarzenie dla organizmu i nie wiem, czy będę miał w sobie jeszcze na tyle siły i chęci, żeby to robić. Natomiast może po prostu spróbuję się zakwalifikować nie trenując na co dzień, tylko dam sobie na przykład rok przerwy. I później, rok przed igrzyskami, stwierdzę, że warto spróbować. Zobaczymy. Nie chcę gdybać, na razie skupiamy się na Los Angeles, a po drodze mamy mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata, więc jest co robić.

W każdym razie potencjalny, duży sukces na igrzyskach w Los Angeles mógłby w 2028 roku zamknąć twoją karierę?

- Zobaczymy. Też nie ma co za wszelką cenę dalej się pchać i ryzykować zdrowia, bo nie oszukujmy się, też nie o to chodzi. Jak skończę karierę, chciałbym być normalnym facetem, który jest sprawny i nie ma problemów zdrowotnych. A nie od razu iść się ciąć i na przykład naprawiać biodra, bo mam masę znajomych, którzy za długo trenując porobili sobie krzywdę. Ja bardzo nie chcę tego zrobić sobie, więc wydaje mi się, że już teraz z roku na rok po prostu na bieżąco będziemy decydować co robić i na co nas stać. My możemy sobie zakładać, ale nie jesteśmy w wieku juniora i nie mamy przed sobą perspektywy kolejnych 20 lat. To o wiele bardziej wymagający okres, bo już łatwiej nie będzie.

Ta formuła pracy z trenerem Szymonem Ziółkowskim jest w dalszym ciągu taką, w której widzisz maksimum korzyści i nie poszukujesz nowego bodźca trenerskiego?

- Nie, nie. Trening z rzutu motem jest jeden, tak powiedzmy, choć wiadomo są różne elementy techniczne. Niemniej trzeba wykonać ciężką pracę i tutaj nieważne z kim, zawsze trzeba było sumiennie trenować. Na ten moment wyznacznikiem wszystkiego generalnie jest mój organizm. Szymek nie jest osobą, która zmusza mnie nie wiadomo do czego. Jak widzi, że jestem zmęczony czy coś mi nie idzie, to po prostu mówi "odpuść" i tyle. Ja nie mam 20 lat, łatwo zrobić sobie kontuzję z czystej zawziętości i chęci wykonania tego, co jest rozpisane, jednak to nie jest coś, co przynosi sukces. Sukces składa się z o wiele więcej rzeczy niż tylko z ciężkiego treningu.

- Wydaje mi się, że nawet jeśli nie wykonam jednego treningu, dwóch, czy pięciu, to nie jest najważniejsze. Szymek wie, że to i tak za bardzo nic nie zmienia. Po prostu gadamy co dalej i nie szukamy problemów na siłę. Czerpiemy z tego, co mamy, bo cały system jest nam znany. Skupiamy się na tym, żeby nie zrobić sobie krzywdy.

To wyświechtany frazes, ale prawdziwy, że o wiele trudniej utrzymać się dłużej na najwyższym poziomie niż na niego wejść.

- Absolutnie tak jest. Łatwo jest coś zdobyć, ale trudniej jest to obronić, każdy kolejny krok jest jeszcze trudniejszy do wykonania. Ja w swojej karierze miałem akurat takie sytuacje, że byłem na szczycie, ale także na totalnym dnie, jeżeli chodzi o sam sport. Natomiast bardzo bym chciał jeszcze zdobyć jakieś medale i nie do końca interesuje mnie na jakich imprezach.

Po prostu chciałbym dalej z tą młodzieżą rywalizować, bo chłopaki fajnie sobie rzucają i się rozwijają. Jednak nie mogą zapominać o tym, że jak Paweł Fajdek nie ma problemów zdrowotnych, to jeszcze im pouciera nosy i uszy. Cały czas na to czekam. Może w tym roku będzie to trudniejsze do wykonania przez zabieg, który przeszedłem. Jeśli jednak nie zrobię sobie krzywdy, to w przyszłym roku na mistrzostwach świata jedziemy po to samo. Czyli walczyć o medale.

Totalnym dnem co było dla ciebie?

- Mówię o startach w igrzyskach, gdy po tytułach na mistrzostwach świata nie wchodzę do finału olimpijskiego, czyli nie potrafię przebrnąć eliminacji. To jest totalnie droga ze szczytu na samo dno, a po roku z samego dna na sam szczyt, bo po raz kolejny obroniłem tytuł mistrza świata. Taki jest sport. Sport to głównie porażki. Ludzie powinni sobie zdawać z tego sprawę, niektórzy dziennikarze też, bo jednak sport bardzo rzadko daje okazje do wygrywania czegoś wielkiego. Głównie to są porażki, drugie miejsca, trzecie miejsca, piąte i dziesiąte. Mistrzem zostaje się niejednokrotny raz w życiu albo nigdy. Trzeba o tym pamiętać i nie obrażać się na niepowodzenia, tylko dalej robić swoje i walczyć.

Nie każdy myśli tak jak ty, że drugie i trzecie miejsce jest porażką. Skoro byliśmy przy siatkówce, mamy definicję Wilfredo Leona, dla którego srebro to medal przegranych.

- Przez większość życia tak podchodziłem, że powodem do pełni zadowolenia jest tylko bycie numerem jeden. Do tej pory mam dwuznaczny stosunek do brązowego medalu z igrzysk w Tokio. Z jednej strony to oczywiście wielki sukces, bo marzyłem o tym medalu i mam ten medal. Natomiast walczyłem o złoty, a przywiozłem brązowy, więc nie jestem zadowolony z tego startu. To może zmieni się za 10 lat. Dopóki moja kariera jeszcze trwa, sportowo będę zawsze niezadowolony z innego miejsca niż pierwsze. Powiedziałeś o Wilfredo, przecież to normalne u sportowca z krwi i kości, że gdy przegrywa walkę o złoty medal, który był jego celem, to w tej sekundzie nie szaleje z radości, bo zaraz dostanie srebro. To jest bardzo dobre podejście, takiego trzeba się nauczyć, by za każdym razem walczyć o pełną pulę.

