Legenda TVP nie ma wątpliwości. "Nastawiamy się na dominację kobiet". Kilka "dziur" trudno zalepić

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy rozpoczną się już 7 czerwca w Rzymie. Zobaczymy na nich rekordową, bo liczącą aż 96 osób reprezentację Polski, która udaje się do stolicy Włoch z wielkimi nadziejami. "Biało-Czerwoni" w ostatniej chwili skorzystali zresztą z niedopatrzenia regulaminowego u rywali i mogli "dorzucić" trójkę zawodników, jeszcze poszerzając i tak szeroki skład.

Jak zauważył legendarny komentator TVP Przemysław Babiarz , z naszej perspektywy będą to mistrzostwa zdominowane przez kobiety.

"Nastawiamy się na dominację kobiet"

"To będą trzecie mistrzostwa Europy w roku olimpijskim . Pierwsze zostały przeprowadzone w Helsinkach w 2012 roku. Drugie w Amsterdamie w 2016 roku. Czas na Rzym. Jak było wtedy? W Finlandii było byle jak. Nie prezentowano nadzwyczajnego poziomu sportowego. W Holandii wygraliśmy klasyfikację medalową z sześcioma złotymi medalami" - wspominał Babiarz w rozmowie z TVP Sport.

We Włoszech nastawiamy się na dominację kobiet. Mam na myśli Pię Skrzyszowską, Ewę Swobodę oraz Natalię Kaczmarek. Panie mają szanse, nie tylko na medale, ale na zwycięstwo

Do tego, zdaniem Babiarza, na medale szanse mamy także w żeńskich sztafetach 4x100 i 4x400 metrów, gdzie zresztą także możemy liczyć nawet na złoto, choć konkurencja będzie bardzo duża. W gronie poważnych kandydatów do medalu ten znakomity komentator wymienił jeszcze naszych młociarzy, Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego. To też dobrze odzwierciedla, że naprawdę polska lekkoatletyka została zdominowana przez kobiety.