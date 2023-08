Legenda sportu znika ze światowych władz. Poszło o interesy prowadzone z Rosją

Bubka jako zawodnik to postać wyjątkowa nie tylko w swojej konkurencji. Choć skok o tyczce nie jest najbardziej medialną specjalnością lekkoatletyczną, przez całe lata był on w gronie największych gwiazd. Mistrzem świata zostawał sześć razy, po raz pierwszy w 1983, a po raz ostatni w 1997 roku. Specjalnością Bubki było bicie rekordów świata o jeden centymetr i każdorazowe kasowanie wysokiego honorarium za najlepszy wynik w historii - ostatecznie wyśrubował rekord do poziomu 6,15 m w hali i 6,14 na otwartym stadionie. Jego wyniki poprawił dopiero w 2014 roku Renaud Lavillenie.