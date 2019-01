Słynny francuski tyczkarz Renaud Lavillenie chce wystąpić na igrzyskach w 2024 roku, których gospodarzem będzie Paryż. Złoty i srebrny medalista olimpijski będzie miał wtedy prawie 38 lat. - Moim marzeniem, celem, który mam z tyłu głowy, jest Paryż - powiedział.

Trzykrotny mistrz Europy chce rywalizować na najwyższym poziomie do 2021 roku.

- Chcę liczyć się w walce o najwyższe lokaty do 2021 roku. To obiektywny cel. Potem mam w głowie Paryż, bo igrzyska w domu to sprawa niepowtarzalna. Liczy się przede wszystkim start. To, co osiągnę, jest w tym momencie mniej ważne - powiedział rekordzista świata w hali (6,16).

Francuz, który w czwartek zainauguruje halowy sezon udziałem w mityngu w Tignes, to także pięciokrotny medalista mistrzostw świata, choć w kolekcji nie ma złota.