- Trudno mi powiedzieć, kiedy to się stało, bo w trakcie biegu nie czułem się źle . Wiedziałem, że nie będzie super, ale też nie zarejestrowałem błędu technicznego, takiego jak zarysowanie czubkiem palców o nawierzchnię . Na bieżni to byłoby - mówiąc obrazowo - samobójstwo, zresztą po prostu bym to poczuł! - nie mógł nadziwić się sam Zakrzewski.

Zniszczone buty, tylko kiedy? Marek Zakrzewski nie wie, jak to się stało

W styczniu, dzień po dniu, ustanowił dwa kolejne rekordy kraju w hali . Najpierw na 200 m w gronie juniorów, a następnie na 60 m wśród juniorów młodszych. Zawodnik Akademii Młodego Lekkoatlety ze Słupska jest świetnie przygotowany do sezonu, jednak w sobotę w Łodzi czuł, że to nie będzie jego dzień.

- Po pierwsze byłem po pięciogodzinnej podróży, na miejsce dojechałem dopiero między godziną 13, a 14. Z kolei bieg miał miejsce krótko po 16, co mogło się przyczynić do tego wyniku. A druga sprawa to fakt, że moje bloki ciągle nie są dopracowane w stu procentach. Pracowałem nad tym, ale nie oszukujmy się, dziesięć dni to za krótki czas, aby poprawić pięcioletnią technikę. To jeszcze nie jest ten czas, bym robił bardzo dobre czasy na tak krótkich dystansach - zwraca uwagę.