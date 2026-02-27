Kuriozalne kulisy dyskwalifikacji rywalki Polek. Zmiana na podium MŚ

O sprawie zawieszenia Diribe Welteji, zawodniczki świetnie znanej polskim kibicom "Królowej Sportu", głośno było już przed mistrzostwami świata. Jedna z najlepszych na świecie specjalistek od 1500 metrów, mająca ósmy czas w historii tego dystansu (3:51.44), nie startowała od początku lipca. A to właśnie wtedy, w Diamentowej Lidze w Eugene, uzyskała ten swój najlepszy rezultat.

Prawda wyszła na jaw tuż przed mistrzostwami świata w Tokio, w których 24-latka miała bronić srebrnego medalu wywalczonego dwa lata wcześniej w Budapeszcie. Pod koniec sierpnia etiopska federacja anulowała bowiem zawieszenie tymczasowe swojej zawodniczki, które wynikało ze złamania procedur dopingowych. A konkretnie - na odmowie pobrania próbki do badań bądź braku dostarczenia jej do badania. Bez podawania dalszych szczegółów.

Od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) odwołała się AIU - Jednostka ds. Integralności Sportu. I jej odwołanie tuż przed startem MŚ zostało uwzględnione - Welteji już znajdowała się w Japonii, ale ani na 800 metrów, ani na 1500 metrów nie pobiegła. W tej drugiej konkurencji finalistką została Klaudia Kazimierska, rówieśniczka Etiopki. I "wybiegała" siódme miejsce.

Diribe Welteji zdyskwalifikowana na dwa lata. Zaskakujące okoliczności złamania procedur

Teraz sprawa zawieszenia Welteji znalazła już ostateczne rozwiązanie - w czwartek ogłosił je Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu. Etiopka nigdy nie miała problemów związanych z dopingiem, a jako czołowa zawodniczka na świecie podległa stałym kontrolom, także w okresie poza zawodami.

Pod koniec lutego zeszłego roku, czyli w czasie przygotowań do halowych mistrzostw świata w Nankinie, kontrolerzy zawitali do domu Welteji. I zostali poinformowani przez męża biegaczki, że ona... śpi. Ostatecznie próbek nie pobrali, a w momencie opuszczenia domu bez nich, już zostały złamane przepisy. Każdy lekkoatleta ma bowiem obowiązek wyznaczyć godzinne okienko w trakcie doby, i wskazać miejsce pobytu, podczas którego mogłaby zostać przeprowadzona kontrola.

Diribe Welteji podczas mistrzostw świata w biegach ulicznych w Rydze Łukasz Szeląg Reporter

Raport CAS wskazał, że nie cała wina leży po stronie zawodniczki, zawiodła też komunikacja językowa. Niemniej to Welteji powinna poinformować rodzinę, że taka kontrola musi być przeprowadzona. Wyrok złagodzono - wicemistrzyni świata z Budapesztu została zdyskwalifikowana nie na cztery, ale na dwa lata.

Jest jednak ciąg dalszy tej decyzji. Wszystkie wyniki uzyskane przez Welteji między końcem lutego 2025 roku a momentem tymczasowego zawieszenia w lipcu - zostały anulowane. To z kolei oznacza, że Etiopka zostanie pozbawiona srebrnego medalu HMŚ z Nankinu, straci też świetne wyniki w Grand Slam Track, a wygrywała łączone rywalizacje na średnich dystansach w Kingston i Filadelfii. Podobnie jak i rekord życiowy z Eugene na 1500 metrów.

Za finał w Nankinie srebro trafi do Brytyjki Georgii Hunter Bell, a brąz - do Australijki Georgii Griffith. Złoto wywalczyła inna Etiopka Gudaf Tsegay - ze znakomitym czasem 3:54.86.

Etiopka w przeszłości dwukrotnie triumfowała w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie - w 2022 roku wygrała bieg na 800 metrów, a w 2024 - na 1500. Dla Kazimierskiej czy Lizakowskiej byłaby rywalką nie tylko w hali, ale i w mityngach Diamentowej Ligi, a być może i we wrześniu w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Welteji wróci do rywalizacji latem 2027 roku - będzie więc mogła startować w mistrzostwach świata w Pekinie. Skończy wówczas 25 lat.

Zapewne będzie też jedną z faworytek w igrzyskach w Los Angeles. W imprezie tej debiutowała w Tokio, jako 19-latka odpadła w eliminacjach. W Paryżu była czwarta - ostatnią prostą zaczęła na drugiej pozycji, tylko za rekordzistką świata Faith Kipyegon. A brąz straciła na ostatnich pięciu metrach.

Diribe Welteji w Diamentowej Lidze w Chorzowie SERGEI GAPON AFP

Klaudia Kazimierska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

