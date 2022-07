Kuriozalna pomyłka na medalu polskiej gwiazdy. Literówka, która "nie szkodzi"!

Katarzyna Zdziebło zajęła drugie miejsce w chodzie na 35 km podczas lekkoatletycznych mistrzostw świat a. To jej drugi srebrny medal w Eugene, wcześniej druga była także na 20 km. Złoto zdobyła w piątek Peruwianka Kimberly Garcia Leon, a brąz Chinka Schijie Qieyang.

W wywiadzie dla "TVP Sport" polska chodziarka pochwaliła się tym, jak wygląda jej najnowsza zdobycz. Poskarżyła się jednocześnie, że srebrny medal jest błędnie wygrawerowany. Zamiast nazwiska Zdziebło organizatorzy napisali na trofeum "Zozieblo".

Katarzyna Zdziebło zdobyła na MŚ w Eugene dwa medale

- To nie szkodzi - stwierdziła krótko multimedalistka MŚ - Już ochłonęłam i odpoczęłam. Bardzo męczący start, dwa dystanse to wyczerpujące wyzwanie. Czuje się dużo lepiej - powiedziała Zdziebło.

Dodała, że drugi medal, kosztował ją dużo więcej energii - Pierwszy start się nałożył i ten drugi medal trudniej było wywalczyć. Pierwszy medal dał mi pewność siebie. Dało mi to świadomość, że mogę to osiągnąć. Szłam i byłam zmęczona, ale co z tego dam radę i dałam - powiedziała.

- To pokazało mi, że w sporcie mogę coś osiągnąć. Czuje sercem, że jeżeli tylko będzie zdrowie, to chęci mi nie zabraknie. Chce pójść w stronę sportu. Jest jedna młodość, medycyny nie porzucę, to coś co mnie fascynuje, ale to na to będzie czas - zakończyła wywiad z "TVP Sport".