Ktoś podszywa się pod Ewę Swobodę, ta zareagowała. I zwróciła się do fanów

W ostatnim czasie Swoboda jest na fali wznoszącej. Na meetingu w Ostrawie była druga w wyścigu na 60 metrów. W rozmowie z Interią przyznała, że ma nadzieję na to, że "to będzie sezon wygrywania Ewy" . Oby te przewidywania się sprawdziły.

Ewa Swoboda zauważyła, że ktoś się pod nią podszywa

Ewa Swoboda zareagowała

"Hejka kochani! Jak większość z was wie, że nie używam Twittera/X, to ktoś zdążył to wykorzystać. Posiadaczom tej platformy zgłoście to konto oraz wszystkie inne, które napotkacie. Pozdrawiam serdecznie" - napisała Swoboda.