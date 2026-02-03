Kszczot stracił rekord Polski. Sensacyjny bieg w Ostrawie. Pół sekundy!

Mityng Czech Indoor Gala jest trzecim z cyklu Gold Level Meetings, czyli tych ośmiu najważniejszych w zimowych zmaganiach World Athletics. Pierwszy odbył się dziewięć dni temu w Bostonie, kolejnny zaś - w niedzielę w Nowym Jorku. Tam rekordy Polski w hali biła Klaudia Kazimierska, najpierw na dystansie 1500 metrów, a później - na jedną milę.

W Bostonie wystąpił też Filip Ostrowski - brał udział w rywalizacji, o której mówił cały lekkoatletyczny świat. Amerykanin Josh Hoey poprawił bowiem rekord świata (1:42.50), a Polak przybiegł za nim, choć z dużą stratą. Niemniej czasem 1:44.68 pobił życiówkę, a to był wynik o zaledwie 11 setnych gorszy od najlepszego w historii naszej lekkiej atletyki wyniku Adama Kszczota z 2012 roku z Lievin.

I dziś Ostrowski pojawił się właśnie tuż za polską granicą - w Ostrawie. W trzecim "złotym" mityngu w kalendarzu World Athletics. To on, ale także i ubiegłoroczny zwycięzca, Belg Elliott Crestan, byli faworytami. I ten drugi rzeczywiście walczył o triumf z Polakiem, ale nie tym, którego się spodziewaliśmy. Mało tego, uzyskali drugi i trzeci najlepszy wynik w tym roku na świecie.

Maciej Wyderka poprawił rekord Polski Adama Kszczota. Świetna walka z Belgiem. Decydujący finisz

W rywalizacji na 800 metrów w Ostrawie znalazło się aż czterech Polaków, ale Patryk Sieradzki musiał biec dużo wcześniej, w słabszej serii B. Zajął trzecie miejsce, z czasem 1:47.27.

A już w głównym programie znaleźli się ci pozostali: Łukasz Zaczyk, który był zającem, ale także Filip Ostrowski i Maciej Wyderka. Obaj mieli już minimum na halowe mistrzostwa świata, z uwagi na wynik w Bostonie więcej można się było spodziewać po Ostrowskim.

Filip biegł po pierwszym torze, ale nie ruszył zbyt mocno. I po zejściu wszystkich po pierwszym okrążeniu znalazł się pod koniec stawki. Gdy już zaczął przechodzić wyżej, w drugiej części dystansu, miał jednak sporą stratę do czołówki. Świetnie finiszował, ale nie liczył się w walce o zwycięstwo.

Tę stoczyli bowiem Wyderka i Crestan. Po zejściu z bieżni Zaczyka to Wyderka prowadził - i tak było jeszcze 100 metrów przed meta. A później Belg minął Polaka, Wyderka nie zdołał skontrować. Walczył do końca, ale Crestan zachował siły.

I już gdy wychodzili na ostatnią prostą było jasne, że obaj uzyskają znakomite czasy. Belg poprawił rekord mityngu - teraz to 1:43. 83. A Wyderka uzyskał 1:44.07 - o równe pół sekundy pobił rekord Polski w hali. Ostrowski skończył zaś na szóstej pozycji - z wynikiem 1:45.48.

