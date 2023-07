Książe przyszedł na rekord świata. Niebywała seria, trzeci raz w tym roku

Śmiało już można powiedzieć, że Faith Kipyegon jest główną kandydatką do miana lekkoatletki roku 2023. Wszystko oczywiście będzie w dużej mierze uzależnione od tego, co pokaże podczas mistrzostw świata w Budapeszcie, ale dziś nie wydaje się, by ktokolwiek mógł jej zagrozić.

I to nie tylko na koronnym dystansie 1500 m, ale na... każdym, na którym zdecyduje się biegać. W tym roku dwukrotnie wystartowała na 1500 m, dwukrotnie na 5000 m i dziś na milę. Wszystkie te pięć biegów wygrała, w Monaco już po raz trzeci w ostatnich dwóch miesiącach pobiła rekord świata. Coś nieprawdopodobnego!

Faith Kipyegon udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych

A przecież wszyscy wiedzą, że 29-letnia biegaczka to atletka doskonała. Przy czym do tej pory wyróżniała się właśnie na dystansie 1500 m - tu dwukrotnie sięgała po olimpijskie złoto, dwukrotnie była mistrzynią świata i dwukrotnie wicemistrzynią. Gdy na początku czerwca we Florencji jako pierwsza kobieta "złamała" barierę 3:50.00, cały stadion oszalał. Pobiła ośmioletni historyczny wynik Genzebe Dibaby, ostatnie 100 metrów to był fantastyczny sprint.

A gdy dokładnie tydzień później to samo zrobiła na dystansie 5000 metrów, też na mecie chwyciła się za głowę. Przecież ustanowiła najlepszy rezultat w historii w całkowicie innej rywalizacji, gdzie decyduje wytrzymałość. A ona pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Poprzedni rekord "rozszarpany na strzępy". Należał do wielkiej rywalki

W tej sytuacji rekord świata na trochę nietypowym dystansie jednej mili wydaje się czymś... normalnym. To trochę więcej niż 1500 m, czyli od dystansu dla Kipyegon ulubionego. Tyle że Kenijka nie tylko dziś pobiła rekord świata, ona wręcz go rozszarpała na strzępy. Należał do jej wielkiej rywalki, Holenderki Sifan Hassan, wynosił 4:12.33. To właśnie pochodząca z Etiopii Hassan była znakomitym przykładem umiejętności łączenia wielu dystansów, nawet do 10000 m. I to Sifan zabrała Faith złoto na 1500 m podczas mistrzostw świata w Dausze w 2019 roku, chwilę wcześniej ustanawiając rekord świata na milę, tu w Monaco.

Dziś Kenijka pokazała, że teraz to ona jest najmocniejsza. Właściwie ani przez chwilę nie było wątpliwości, że ten rekord zostanie poprawiony. Na metę wpadła w czasie 4:07.64 - o prawie pięć sekund lepszym od rekordu Hassan. Swój najlepszy rezultat poprawiła o ponad dziewięć sekund, a to przepaść. Rywalki biegły jakby w innym biegu, druga Irlandka Ciara Mageean przybiegła po siedmiu sekundach. Choć też była szczęśliwa, ustanowiła rekord kraju (4:14.58). A to wszystko na oczach księcia Alberta, który jak zwykle z trybun obserwował zmagania lekkoatletów w Monaco.

Faith Kipyegon / Michel Euler/Associated Press / East News

Rywalki mogą z podziwem patrzeć na dokonania Faith Kipyegon / SEBASTIEN BOZON / AFP