Krzysztof Różnicki (Cartusia Kartuzy) wynikiem 1.47,27 poprawił rekord Polski do lat 18 w biegu na 800 m w trakcie mityngu w Sopocie. To najlepszy wynik na świecie nie tylko w tej kategorii wiekowej, ale i wśród juniorów do lat 20.

Dotychczas rekord Polski juniorów młodszych należał do Jędrzeja Poczwardowskiego, który przed rokiem pokonał dwa okrążenia w czasie 1.49,90.

"Po analizie przeróżnych tabel wydaje się, że 1.47,27 to najlepszy wynik uzyskany przez europejskiego 16-latka (Różnicki 17. urodziny będzie obchodził 29 sierpnia) w historii" - napisał na Twitterze jeden z najlepszych lekkoatletycznych statystyków w Polsce Tomasz Spodenkiewicz.

Przed tygodniem Różnicki w Słupsku uzyskał też wartościowy wynik w biegu na 400 metrów - 47,47. Z kolei dwa tygodnie temu podczas Pucharu Kujaw we Włocławku poprawił także rekord Polski U-18 w biegu na 1000 metrów - 2.22,66.