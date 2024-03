Kryscina Cimanouska nadal nękana. Wiadomości o treści ksenofobicznej

Cimanouska nadal nękana. "Piszą do mnie, że nie jestem Polką"

Rodzina na Białorusi miała problemy. Wszystko przez propagandę

"Rodzina i znajomi wiedzą, że to nieprawda, co mówią o mnie na Białorusi. Z ich strony nigdy nie miałam z tym problemu. Ale moja mama pracuje w banku w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Niektórzy ludzie przychodzili do niej i mówili, że jestem nienormalna i zrobiłam coś złego. Nie jest to miłe z ich strony, bo nie wiedzą, co dzieje się w moim życiu i co wydarzyło się w Tokio. Powiedziałam mamie, żeby nie zwracała uwagi na to, co mówią ludzie. Oni znają sprawę tylko z telewizji, a tam mówili że jestem nienormalna, że muszę trafić do szpitala psychiatrycznego" - mówiła w wywiadzie dla "Weszło".