Królowa sprintu nie zawiodła. Fatalna pogoda, przeciwny wiatr: Swoboda zrobiła swoje

Ewa Swoboda swoje pierwsze mistrzostwo Polski na 100 metrów wywalczyła siedem lat temu, jako 19-latka . W Bydgoszczy nie dała wtedy szans Marice Popowicz-Drapale i Annie Kiełbasińskiej, które w tych mistrzostwach szukają swoich szans... na innych dystansach. Popowicz-Drapała może być mocnym punktem sztafety 4x400 m w Budapeszcie, stąd jej start na jedno okrążenia w Gorzowie i pewny awans do finału. Kiełbasińska ma akurat trudniejszy okres, tym razem wystąpi wyłącznie na 200 metrów. A Swoboda w "królewskim" sprincie nie daje szans wszystkim rywalkom, które aspirują do złota .

Szkoda tej pogody, kilka dni temu w Gorzowie było dla sprinterów idealnie

Swoboda była bowiem jedyną kandydatką do złota - jej niedawne 10,94 s podczas Diamentowej Ligi w Chorzowie zrobiło spore wrażenie, to wynik zaledwie o jedną setną gorszy od 37-letniego rekordu Ewy Kasprzyk. W Gorzowie szanse na jego poprawienie były jednak minimalne - to przez kiepską pogodę, mokry tartan i zimno, jak na lipiec. W Chorzowie Swoboda jednak ustanowiła swoją życiówkę w upale - sprinterkom on raczej nie przeszkadza.