Królewska Triada Biegowa 2024: trzy wyzwania, jedno wielkie osiągnięcie

Pierwszy krok w kierunku zdobycia tego wyjątkowego wyróżnienia uczyniono już 14 kwietnia podczas 21. Cracovia Maratonu. Ale to tylko początek! Kolejne emocjonujące etapy czekają na naszych biegaczy w jesieni: 17. Bieg Trzech Kopców odbędzie się 20 września, a 10. Cracovia Półmaraton Królewski 22 października.

21. Cracovia Maraton

To niezwykłe wydarzenie, odbywające się pod hasłem "z historią w tle", zgromadziło ponad 5400 biegaczy z niemal 50 państw. Poza Polską najliczniej reprezentowane były: Włochy, Słowacja, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania oraz Ukraina. Nie zabrakło także uczestników z innych kontynentów. Zawodnicy wystartowali z Rynku Głównego, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krakowa, a następnie przebiegli obok najważniejszych zabytków miasta, takich jak Sukiennice, Zamek Królewski na Wawelu, czy kościół na Skałce. Na trasie nie zabrakło również nowoczesnych, charakterystycznych dla stolicy Małopolski obiektów, tj. TAURON Arena Kraków czy Centrum Kongresowe ICE Kraków. Uczestnicy tym samym stworzyli niezapomniany biegowy pejzaż Krakowa, ożywiając zabytkową przestrzeń starego miasta. Następna, 22. edycja Cracovia Maraton zaplanowana jest na 6 kwietnia 2025 roku.

17. Bieg Trzech Kopców

Startując pod Kopcem Krakusa na Wzgórzu Lasoty (271 m n.p.m.), uczestnicy pokonają dystans 13 kilometrów, docierając do mety pod Kopcem Piłsudskiego na Wzgórzu Sowiniec (358 m n.p.m.). Pobiegną także przez Podgórze, Bulwarami Wiślanymi, Laskiem Wolskim oraz obok ZOO. Różnica poziomów na tym dystansie sięga 160 m, a ze względu na zróżnicowanie terenu w klasyfikacji międzynarodowej bieg został zaliczony jako "anglosaski", w którym trasa prowadzi raz w górę raz w dół. Limit uczestników wynosi 3.500 osób, a zapisy rozpoczną się w III kwartale.

10. Cracovia Półmaraton Królewski

Akcja "Biegaj w Krakowie" oferuje bezpłatne treningi dedykowane wszystkim dorosłym, zapewniając im możliwość aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do biegów. Dodatkowo, specjalnie dla kobiet, przygotowano projekt "Kobiety w Biegu", który ma na celu zachęcenie panie do aktywności fizycznej poprzez dedykowane treningi i wsparcie. Dzięki temu, mieszkańcy Krakowa mogą nie tylko cieszyć się z korzyści zdrowotnych płynących z regularnego uprawiania sportu, ale także uczestniczyć w dynamicznej społeczności biegowej, budując więzi i motywując się wzajemnie do osiągania coraz lepszych wyników.