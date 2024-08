Król Noah zatrzymany, stadion opuścił na wózku. Sensacyjny mistrz w Paryżu

Noah Lyles był zeszłym roku królem Budapesztu - niekwestionowanym, skoro wygrał zmagania na 100 i 200 metrów, a do tego dołożył jeszcze złoto w sztafecie 4x100 metrów. Wydawało się, że w tym roku będzie to powtórzyć trudniej, zwłaszcza na krótszym z dystansów, gdzie imponowali Jamajczycy.

Letsile Tebogo sensacyjnym mistrzem olimpijskim na 200 metrów. Lyles nie przegrał na tym dystansie od trzech lat

Lyles nie przegrał żadnego boju na tym dystansie od trzech lat. Kto mógł mu zagrozić? Mogli to być medaliści z zeszłego roku, z jego rodakiem Erriyonem Knightonem na czele, choć ten miał różne zawirowania w tym roku. Kenneth Bednarek z kolei imponuje formą, ale te najważniejsze finały jakoś mu nie wychodziły. No i był co najwyżej drugi na 200 metrów, na poprzednich igrzyskach i później w MŚ w Eugene. No i młody Letsile Tebogo, który rywali bił na głowę o dwie klasy już w zmaganiach juniorskich, biegał setkę w 9.91 s. Rok temu był trzeci.