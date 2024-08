Konflikt Kozakiewicza z Liskiem trwa. "Powiedział, że się nie znam"

Oberwało się i Bukowieckiemu. "To wstyd"

"Jeżeli ktoś jedzie na igrzyska olimpijskie, mając minimum, bo w zeszłym roku ktoś zdobył to minimum. I w tym roku, już po operacji, po kontuzji, jedzie na igrzyska olimpijskie i jest przedostatni i jeszcze odchodzi od tego momentu, w którym zrobił to, co zrobił i z uśmiechem schodzi z boiska czy ze stadionu, to jest przykre. Czy nie może ten człowiek powiedzieć: "nie, nie będę startował, bo będę ostatni"? Przecież to jest wstyd. Jeżeli ktoś pcha 20-22 metry kulą i w kole już po 18,80 wychodząc z uśmiechem, zadowolony, że zakończył igrzyska olimpijskie. Przecież on był już na olimpiadzie. CI, co nie byli jeszcze, to mogą chcieć być tymi olimpijczykami, ale to nie jest zbytnio przyjemne" - powiedział wprost 70-latek, po chwili potwierdzając, że ma na myśli Bukowieckiego.