Nie mam dobrej wiadomości. Dla siebie samej też nie mam dobrej wiadomości i dla was, ponieważ nie zobaczycie mnie jutro w finale (mistrzostw Polski - przyp. red.), chociaż bardzo bym chciała i bieg eliminacyjny biegało mi się bardzo fajnie. (...) Po biegu ledwo co chodzę. Razem z naszym sztabem medycznym podjęłam decyzję, że muszę na chwilę się wycofać. Być może jeszcze zdecydujemy, że mistrzostwa świata będą wchodził w grę, a może odwołamy już cały sezon i skupię się na leczeniu oraz regeneracji. Jest mi bardzo przykro to mówić, ale niestety tak wygląda sport u nas

~ przekazała Anna Kiełbasińska w relacji opublikowanej na Instagramie