Klaudia Wojtunik w pogoni za Pią Skrzyszowską. Bieg za znakomitą rodaczką mógł tylko pomóc

Gdy w niedzielę w Poznaniu zajęła drugą pozycję w Memoriale Czesława Cybulskiego (bardzo dobre 12,87 s w biegu eliminacyjnym), była pełna optymizmu. - Minimum to dla mnie to życiówka, a co dalej, to zależy od warunków pogodowych. Chcę zrobi tę kwalifikację do Paryża, ale też nie będę nakładała na siebie presji. Jestem jednak gotowa, by uczynić to już w eliminacjach - zapewniała w rozmowie z Interią.