Koszmar Pawła Fajdka. Skomentował to jednym zdaniem, na rewanż czekał dłużej niż myślał

Paweł Fajdek i igrzyska olimpijskie to historia na film dramatyczny. Polski młociarz czterokrotnie brał udział w najważniejszej imprezie czterolecia. Szczególnie bolesne były zawody w Rio de Janeiro, kiedy to był głównym kandydatem do złotego medalu. Skończyło się już na eliminacjach. Właśnie mija 9 lat od tego wydarzenia.

Paweł Fajdek ma złe wspomnienia z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro
Paweł Fajdek w sobotnie popołudnie walczył w Diamentowej Lidze w Chorzowie. Polski młociarz liczył, że uda mu się być może powalczyć o podium. Niestety skończył zawody dopiero na szóstym miejscu z wynikiem 76.93 m. Mityng na Stadionie Śląskim to był jeden z ostatnich testów przed mistrzostwami świata, które odbędą się we wrześniu w Tokio. Stolica Japonii to miejsce wyjątkowe dla Fajdka. To właśnie tam sięgnął po swój jedyny olimpijski medal. Polak wywalczył wówczas brązowy krążek, a mistrzem olimpijskim został Wojciech Nowicki.

Koszmar Pawła Fajdka. Skomentował to jednym zdaniem

Przygody Fajdka z igrzyskami olimpijskimi nie są jednak zbytnio udane. Dokładnie 9 lat temu (17 sierpnia 2016) roku odbył się konkurs w Rio de Janeiro. Fajdek od wielu miesięcy był dominatorem i nie przegrał na żadnej wielkiej imprezie. Przed tamtymi igrzyskami wygrał mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata, był najlepszy na Uniwersjadzie. Wówczas 27-letni młociarz nie przebrnął nawet eliminacji! - Jadę do hotelu przebukować bilet - odpowiedział tylko dziennikarzom po eliminacjach, w których spalił jedną próbę, a dwie pozostałe zupełnie mu nie wyszły.

Fajdek po igrzyskach w Brazylii został jeszcze m.in. trzykrotnie mistrzem świata (2017, 2019, 2022), a także sięgnął po wspomniany wyżej brązowy medal na igrzyskach w Tokio. Przed rokiem w Paryżu zajął piąte miejsce, a do podium zabrakło mu 59 centymetrów. - No co, jest piąte miejsce. Wyniki nie powaliły, poza tym pierwszym. 84 metry na otwarcie, bardzo ładny konkurs w jego wykonaniu. Natomiast ja czułem się za dobrze. Byłem za dynamiczny, za szybki - wyznał po zawodach.

