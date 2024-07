Koszmar Kobielskiego, Polak grzmi po dyskwalifikacji. "To śmierdzi na kilometr"

Kobielski w Spale i Ostrawie miał wynik negatywny, a w Opolu pozytywny

Przekazał również, że Opole, które organizowało te zawody, nie dostało żadnej informacji, że podczas nich ktoś przekroczył przepisy antydopingowe, a gdy pojawiły się pierwsze medialne informacje w tej sprawie, to sami wysłali zapytanie w tej sprawie. I otrzymali odpowiedź od koordynatora do spraw dopingu przy European Athletics, że z "przyjemnością mogą stwierdzić, że próbki pobrane na waszych zawodach są negatywne". Potem jednak miało się okazać, że ten e-mail był... efektem pomyłki. Tak więc ma czas do 25 lipca, aby wyjaśnić "co to jest i skąd się wzięło".