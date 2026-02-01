Kosmos w Nowym Jorku, ponad 3 sekundy. 26-letni rekord Polski pobity
Tydzień temu w Bostonie Klaudia Kazimierska ustanowiła nowy halowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. I było jasne, że w drugim "złotym" mityngu World Athletics, w Nowym Jorku, pokusi się o kolejny historyczny wynik. Tym razem na dystansie mili. Stawka była znakomita, mieszkająca w Eugene Polka rywalizowała m.in. wicemistrzynią olimpijską na 1500 metrów. Głównym celem było poprawienie halowego rekordu Polski, którego właścicielką od 26 lat była Lidia Chojecka (4:24.44). I to się udało. Ale w jakim stylu!
Mityng Millrose Games w Nowym Jorku był drugim z cyklu Gold Level Meetings, czyli tych ośmiu najważniejszych w zimowych zmaganiach World Athletics. Pierwszy odbył się tydzień temu w Bostonie, na kolejne pora przyjdzie już w Europie. We wtorek czołowych lekkoatletów świata ugości Ostrawa, finałowa rywalizacja nastąpi zaś 22 lutego w Toruniu, podczas Orlen Copernicus Cup.
W Bostonie mieliśmy już pierwsze polskie sukcesy w tych zmaganiach: Filip Ostrowski ustanowił kapitalny rekord życiowy (1:44.68) w biegu na 800 metrów, który przeszedł do historii. A to z uwagi na fakt, że Josh Hoey ustanowił... halowy rekord świata (1:42.50).
Cieszyła się też Klaudia Kazimierska, siódma zawodniczka na dystansie 1500 metrów w stadionowych mistrzostwach świata w Tokio - ona w Bostonie wybiegała na tym dystansie czas 4:01.78 - i o niecałe dwie sekundy poprawiła mający aż 23 lata halowy rekord kraju Lidii Chojeckiej.
24-letnia zawodniczka z Włocławka została jeszcze za oceanem, w niedzielę wystąpiła w Millrose Games w Nowym Jorku, ale na dystansie jednej mili. Czyli dystansu dłuższego o niespełna 110 metrów. Już patrząc na samą listę startową, ale też formę Klaudii, było jasne, że padnie nowy rekord Polski. Pytanie brzmiało, czy tylko ten halowy na milę (4:24.44 Lidii Chojeckiej ze Stuttgartu z 2000 roku), czy może nawet ogólny, ze stadionu (4:19.58 Angeliki Cichockiej z Londynu z 2017 roku).
Rok temu "dobierała się" do obu Weronika Lizakowska, miała najpierw w lutym 4:25.48 w hali w Val-de-Reuil, później w lipcu 4:20.19 na stadionie w Londynie w Diamentowej Lidze. Teraz przed szansą stanęła młodsza rodaczka.
Klaudia Kazimierska z nowym rekordem Polski na milę. Historyczny bieg w Nowym Jorku
Już sama stawka, w której znalazła się trenująca w Oregonie Kazimierska, była imponująca. Choć zniknęła z niej w ostatniej chwili wicemistrzyni świata z Tokio na 1500 m Dorcus Ewoi. A Kenijka tydzień temu wygrała właśnie z Polką w Bostonie. Była za to trzecia w Japonii, ale też wicemistrzyni olimpijska Jessica Hull czy kontrowersyjna, za to również czołowa specjalistka na świecie od tego dystansu Nikki Hiltz.
Polka posiadała w tym gronie najsłabszy rekord życiowy na milę, ale to nie miało znaczenia. Było jasne, że go poprawi, że to 4:30.65 nie może przetrwać.
Klaudia zaczęła bieg w środku stawki, nadająca tempo Mckenna Keegan została dość daleko za światełkami, które wyznaczały mocne tempo otwarcia.
Polka została trochę zamknięta, zajmowała dziewiąte miejsce w połowie dystansu, później siódme. I w drugiej części rywalizacji zaczęła się przesuwać, choć musiała nadrabiać dystans po zewnętrznej.
Ostatnie okrążenie zaczęła już trzecia, Hull i Hiltz trochę jednak uciekły. Po dystansie 1500 metrów 24-latka traciła do nich nieco ponad sekundę, zmierzono jej czas 4:04.81. A to oznaczało, że ten dystans pokonała o trzy sekundy wolniej niż tydzień temu.
Tyle że siły musiała zostać na finisz, została jeszcze nieco ponad połowa okrążenia, a z tyłu atakowała Australijka Linden Hall.
To Polka znów zaimponowała na ostatnich metrach, jak w Bostonie, też utrzymała swoje miejsce. Ustanowiła nowy halowy rekord Polski - teraz to 4:21.36.
A wygrała Hiltz, była szybsza od Jessiki Hull.
Wyniki biegu na milę podczas Millrose Games w Nowym Jorku
- 1. Nikki Hiltz (USA) - 4:19.64 (najlepszy wynik na świecie w 2026 roku)
- 2. Jessica Hull (Australia) - 4:20.11
- 3. Klaudia Kazimierska (Polska) - 4:21.36 (rekord kraju)
- 4. Linden Hall (Australia) - 4:21.45 (rekord życiowy)
- 5. Susan Ejore-Sanders (Kenia) - 4:22.23
- 6. Margot Appleton (USA) - 4:22.94 (rekord życiowy)
- 7. Emily Mackay (USA) - 4:22.95 (rekord życiowy)
- 8. Wilma Nielsen (Szwecja) - 4:23.56 (rekord kraju)