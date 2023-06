Kosmiczny rekord świata, stadion oszalał. Mistrzyni złamała kolejną barierę

To miała być wisienka na torcie Diamentowej Ligi we Florencji - i była! Faith Kipyegon pobiła i tak wyśrubowany rekord świata na 1500 m - po niesamowitym finiszu jako pierwsza kobieta w historii złamała barierę 3 minut i 50 sekund - pobiła blisko ośmioletni rekord świata Genzebe Dibaby. Nowy najlepszy wynik to 3:49.11. Znakomita Laura Muir przegrała z Kenijką o osiem sekund!