Kosmiczny rekord świata. Nieprawdopodobny czas Etiopki w Berlinie

- To, że pobiłam rekord z takim czasem, nie było przeze mnie oczekiwane. Natomiast nie ukrywam, że chciałam poprawić rekord" - powiedziała za linią mety Tigst Assefa , a w wyrażeniu emocji pomagał jej tłumacz.

Tigst Assefa rekordzistką świata. Sensacyjne kulisy "zawodniczki znikąd"

Tym samym do historii przeszedł poprzedni, rekordowy rezultat. Należał on również do zawodniczki z Afryki, Kenijki Brigid Kosgei. W 2019 roku w Chicago pokonała ona trasę maratonu w czasie 2:14:04. A zatem nowy rekord świata jest lepszy aż o ponad dwie minuty.