Rekord świata Jakoba Ingebrigtsena w Lievin. A nawet dwa, w jednym biegu. Kosmiczny wyczyn mistrza olimpijskiego

Najmłodszy ze słynnych braci od razu ustawił się z duetem pacemakerów - mocne tempo narzucił Czech Filip Sasinek, po 800 metrach zastąpił go Belg Pieter Sisk. Wytrwal mniej więcej 200 metrów, wykrzywiał twarz, męczył się. A Norweg biegł z wielką lekkością, jakby w ogóle nie przerażało go to szalone tempo. Jeszcze na początku za jego plecami starał się trzymać Brytyjczyk Elliot Gilles. A później już było widać, jak dystans między Jakobem a resztą wyraźnie rośnie. 30 metrów, 40 metrów, 50 metrów, gdy zostało do mety jeszcze z 200 metrów.