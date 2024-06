Kosmiczny finał z Pią Skrzyszowską. Medal i rekord życiowy. Czapki z głów

Gdyby ktoś powiedział Pii Skrzyszowskiej, że w finale mistrzostw Europy pobije rekord życiowy o jedną dziesiątą sekundy, do 12.42 s, pewnie wzięła by to w ciemno. Ale nie dał ten wynik złota, nawet srebra, tak kosmiczny był to poziom. Złoto wzięła Francuzka Cyrena Samba-Mayela, z czasem 12.31, nowym rekordem mistrzostw. A srebro dla Szwajcarki Ditaji Kambundji, lepszej od Polki o dwie setne.