Kosmiczny bieg Polaka. Najlepszy czas na świecie, nowy rekord Polski!

Gdy rok temu młody płotkarz został w Turcji wicemistrzem Europy w hali, sam był tym faktem mocno zdziwiony. Owszem, prezentował równą formę przez całe półtora miesiąca, był wymieniany wśród pretendentów do podium, ale co najwyżej - najniższego stopnia. Emocje jednak rosły, w półfinale miał 7.54 s, pokazał Szwajcarowi Jasonowi Josephowi, że chce z nim powalczyć. W finale zajął drugie miejsce (7.56 s), rywal był jednak poza zasięgiem.

Jakub Szymański z nowym rekordem życiowym. Kapitalny start i koniec w Niemczech

To jednak, co zaprezentował dziś w Niemczech, przeszło wszystkie oczekiwania. Rok temu problemem młodego lekkoatlety z Sopotu była gorsza reakcja startowa od rywali. - Jeszcze nie mam tak dobrej reakcji startowej, jak mogę, ale do tego potrzeba trochę doświadczenia. Poza tym to chyba jeden z łatwiejszych elementów do wytrenowania - mówił wtedy w Stambule.