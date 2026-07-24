Mistrzostwa Polski w Białymstoku zaczną się w piątek, zakończą zaś - w niedzielę. Trzydniowa impreza jest ostatnią szansą na uzyskanie kwalifikacji na mistrzostwa Europy - te zaś już 10 sierpnia zaczną się w Birmingham.

Pierwszego dnia poznamy najszybszych ludzi w kraju - dość łatwo wskazać jest faworytów na dystansie 100 metrów. W rywalizacji pań to oczywiście Ewa Swoboda. A u panów - Dominik Kopeć, skoro sezon letni musiał odpuścić kontuzjowany Oliwer Wdowik.

31-latek z Agrosu Zamość rok temu wyrównał w Bydgoszczy historyczne osiągnięcie Mariana Woronina - po raz ósmy został mistrzem Polski na setkę. Jego bilans to 8 złotych medali, jeden srebrny (2020) i jeden brązowy (2017). Zarazem nikt dotąd nie miał wśród mężczyzn dwucyfrowej liczby krążków - Kopeć jest tu liderem.

Inaczej zaś wygląda to u pań, bo choć Ewa Swoboda już jest samodzielną liderką pod względem tytułów, to jednak w łącznej liczbie miejsc na podium musi gonić tę najlepszą. I w piątek może ją dogonić. Jest jednak coś jeszcze bardziej pasjonującego w osiągnięciach podopiecznej trenerki Iwony Krupy.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Ewa Swoboda faworytką do dziewiątego złota

- To bardzo ważne dla mnie mistrzostwa, bo po części będę u siebie - mówiła w czwartek Swoboda w Białymstoku, choć przecież od zawsze była związana z Górnym Śląskiem. Na początku zeszłego roku zmieniła jednak klub - Katowice zamieniła na Białystok. Jako zawodniczka Podlasia nie mogła rywalizować w MP rok temu, leczyła uraz po memoriale Kamili Skolimowskiej. Skorzystałą Kryscina Cimanouska, została mistrzynią kraju.

Ewa Swoboda Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Teraz Swoboda już wystąpi - po raz dziewiąty. Zabrakło jej tylko w poprzednim sezonie, ale też w 2021 roku w Poznaniu - wtedy okazję wykorzystała Pia Skrzyszowska. Osiem startów - osiem złotych medali. Ewa jako jedyna w historii ma osiem tytułów na 100 metrów, po siedem wywalczyły zaś Irena Szewińska i Daria Onyśko-Korczyńska. Jednocześnie tylko jedna zawodniczka zdobyła dziewięć medali łącznie - to Marika Popowicz-Drapała (4 złote). I to z nią w piątek wieczorem może się zrównać sprinterka Podlasia.

Pozostaje jeszcze kwestia czasu. W tych ośmiu finałach Swoboda zawsze miała co najmniej jedną dziesiątą sekundy przewagi nad drugą zawodniczką. Najlepszy czas uzyskała w 2022 roku w Suwałkach - tamto 10.99 s nie trafiło jednak do oficjalnych tabel, za mocno wiało w plecy. Trzy lata temu w Gorzowie finiszowała w 11.08 s, dwa lata temu w Bydgoszczy - w 11.11 s.

I te dwa wyniki znajdują się na liście TOP 25 polskiej lekkiej atletyki. Do swobody należą 24 z 25, jedynie na samym szczycie jest legendarne już 10.93 s Ewy Kasprzyk z finału mistrzostw Polski w Grudziądzu 40 lat temu. Na ten rekord kraju od dawna poluje Swoboda, zbliżyła się już na jedną setną - trzy lata temu w Chorzowie.

- Mam nadzieję, że zrobię sobie dobry prezent na urodziny. Wiem już, że jest dobrze i jestem szybka. Więc jest fajnie - powiedziała w Białymstoku.

Nową mistrzynię Polski poznamy po godz. 19.45. Na godzinę 18.35 zaplanowano z kolei start pierwszej z trzech serii półfinałowych.

Tegoroczne wyniki Ewy Swobody na 100 metrów:

7 czerwca (Memoriał Konopacka Classic w Warszawie) - 10.99 s

16 czerwca (mityng World Athletics Gold w Ostrawie) - 11.09 s

26 czerwca (mityng World Athletics w Zagrzebiu) - 10.98 s

Ewa Swoboda Andrzej Iwańczuk Reporter

Ewa Swoboda Foto Olimpik/Nur Photo AFP





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