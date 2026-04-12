Usain Bolt jest wyższy od Gouta o 12 cm, ale ich styl biegania wygląda bardzo podobnie. Stąd pojawiły się porównania reprezentanta Australii. Stąd tak szybko pojawiły się porównania, może wynikające z faktu, że już jesienią 2024 roku zaczął coraz bardziej zbliżać się do granicy 20 sekund na dystansie 200 metrów. Było to już po juniorskich mistrzostwach świata w Limie, gdy jako 16-latek sięgnął po srebro. A w grudniu w szkolnych mistrzostwach Australii Brisbane uzyskał czas 20.04 s.

Latem zeszłego roku pierwszy raz przyleciał do Europy. Najpierw w Zlatej Tretrze w Ostrawie wygrał bieg na 200 metrów w czasie 20.02 s (rekord Australii), później triumfował w rywalizacji w przedprogramie DL w Monako - z czasem 20.10 s. Mimo przeciwnego wiatru -1,9 m/s. A miał też w dorobku 19.84 s z mistrzostw Australii, ale z delikatnie za mocnym wiatrem w plecy (+2,2 m/s). Stąd brak oficjalnego rekordu kraju z tego biegu.

Zobacz również: Andrzej Grupa

W Ostrawie mówił, że porównania do Bolta są miłe, dziennikarze rzucili się z pytaniami. - W moim pierwszym starcie w Europie uzyskałem życiówkę i rekord kraju. Nie mogę być szczęśliwszy. Teraz jestem naprawdę bardzo blisko czasu poniżej 20 sekund - mówił wtedy, a bieg nastolatka z Australii opisywał w Interii obecny wtedy w Ostrawie red. Tomasz Kalemba.

Bolt chętnie przylatywał na mityng do Czech, gościł tam dziewięć razy. Gout był raz, czy pojawi się w czerwcu, nie wiadomo. Na razie organizatorzy ogłosili przyjazd Noaha Lylesa, ma się ścigać na 150 metrów.

- Każdy chce być jak Usain Bolt. On jest najlepszy w historii. To poziom, do którego chcę dorosnąć - powiedział 10 miesięcy temu tuż przy polskiej granicy Gout Gout. A właśnie dziś osiągnął w rywalizacji juniorskiej poziom, którego w tym samym wieku nie miał genialny Jamajczyk.

Rekord świata juniorów w Melbourne. Pierwsze dwa wyniki poniżej 20 sekund w historii Australii

Rodzice 18-letniego sprintera uciekli z Sudanu Południowego - osiedlili się we wschodniej Australii dwa lata przed narodzinami ich kolejnego dziecka. Chłopiec miał się nazywać Guot Guot - pierwsze to imię, drugie zaś - nazwisko jego matki. Ale w efekcie błędnego spisania z języka arabskiego, gdy uciekali z Sudanu do Egiptu, w dokumentach pojawiło się "Gout". Co po angielsku oznacza chorobę stawów - dnę moczanową. - Ja go nazywam Guot - mówił ojciec zawodnika Bona w rozmowie z australijskim 7News. A kibice być może kiedyś przekształcą formę na "Goat", czyli "najlepszy w historii".

Pod koniec lutego 18-letni reprezentant Australii, półfinalista MŚ w Tokio z zeszłej jesieni, przebiegł 100 metrów w równe 10 sekund. Tyle wynosi rekord Polski od kilkudziesięciu lat należący do Mariana Woronina. W ten weekend w mistrzostwach Australii skupił się na dystansie 200 metrów, tu miało dojść do jego potyczki z Lachlanem Kennedym, który w sobotę został mistrzem kraju na 100 metrów (9.96 s, najlepszy wynik Australijczyka na tym kontynencie). Tyle że ten ostatni zrezygnował z dystansu dłuższego.

Gout Gout nie miał dziś litości dla rywali. Sprinterzy lubią ciepło, wręcz upał, lubią też wiatr w plecy. Takie warunki były zaś w Sydney. W finale wiało z mocą +1,7 m/s - Gout finiszował w 19.67 s.

Na liście wszech czasów wskoczył na 16. miejsce, są tam niemal wyłącznie biegacze z Karaibów i USA, to grono uzupełnia Letsile Tebogo z Botswany. Poprawił o 35 setnych rekord Australii, ale i... rekord świata juniorów. Ten formalnie należał do Erriyana Knightona, który w czerwcu 2022 roku uzyskał w Eugene czas 19.69 s, choć przy przeciwnym wietrze. Dwa miesiące wcześniej w Baton Rouge uzyskał 19.49 s, ale po występie zabrakło kontroli antydopingowej, niezbędnej do ratyfikowania wyniku. Teraz Knighton jest... zawiszony za doping, wróci na bieżnię po igrzyskach w Los Angeles.

Gout zaś poprawił jego rekord, ale poprawił też najlepszy w karierze juniorski wynik Bolta. Ten na światowej liście U-20 był dotąd drugi, z 19.93 z 2004 roku. 20 sekund "złamał" też drugi na mecie Aidan Murphy - z czasem 19.88 s.

Wynik 18-latka z Queenslandu musi jeszcze zostać ratyfikowany - działacze World Athletics sprawdzą, czy zostały spełnione wszystkie procedury organizacyjne. Wydaje się jednak, że tym razem to formalność

Bolt kontra Mbappe? Jamajski król sprintu ujawnia piłkarza, z którym może się ścigać Assosiated Press © 2024 Associated Press