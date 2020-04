Koronawirus w sporcie. Maraton Warszawski. Tronina: Przygotowujemy się na różne warianty

- Przygotowujemy się na różne warianty rozegrania Maratonu Warszawskiego, ale żaden scenariusz nie obejmuje jego odwołania - zapewnił dyrektor imprezy Marek Tronina. Start zaplanowany jest na 27 września.

"Przygotowujemy się na różne warianty. Jedyne co jest pewne - Maraton Warszawski się odbędzie. Impreza odbywa się nieprzerwanie od 1979 roku i chcę, by tak pozostało" - podkreślił Tronina.



Nie chciał jednak powiedzieć, w jakiej formule biegacze będą pokonywać 42 km 195 m.



- Jest za wcześnie, by o tym mówić, bo do jesieni wiele rzeczy może się wydarzyć. Najmniej prawdopodobny jest wariant masowy. Niestety, nie wiem nawet co znaczy w tej chwili masowość. Na razie nie można szykować się na żadną liczbę, ale robimy co w naszej pomocy, by znaleźć rozwiązanie - podkreślił.



Dyrektor Maratonu Warszawskiego pozostaje optymistą.



- Za chwilę mają ruszyć rozgrywki ekstraklasy piłkarskiej i jest to bardzo dobry znak dla polskiego sportu. Oczywiście na razie wszystko bez publiczności, ale to znaczy, że coś można jednak robić. To daje nam też sygnał, że jakoś bieg da się zorganizować, ale nie mam złudzeń, że będzie on na kilka tysięcy uczestników - zaznaczył.



Pakiety startowe, które zostały już zakupione (sprzedaż cały czas trwa i nie została zawieszona), nie tracą swojej ważności i na razie nie zostaną anulowane. - Na to jest za wcześnie, bo takie rzeczy zawsze można zrobić. Na pewno jednak nie reklamujemy imprezy, wszyscy mamy bowiem świadomość tego, jak wygląda sytuacja. Zapisanych jest teraz parę tysięcy osób, ale na razie jeszcze nie wiemy, co będzie. Jeżeli okaże się, że nie będzie można zorganizować dla nich biegu, wtedy zastanowimy się co zrobić - powiedział.



Możliwe jest też, że wykupione pakiety - dla chętnych - zostaną przełożone na przyszły rok. Tronina na razie wstrzymuje się z zaproszeniami dla zagranicznych biegaczy, ale takich działań nie wyklucza.



- Nie zapraszamy na razie nikogo, ale na pewno to planujemy. Muszą być jednak otwarte granice, by takie coś było możliwe. Mamy zaplanowane konkretne ruchy. By jednak coś zrobić, musimy wiedzieć, jak będzie wyglądać bieg. Bierzemy pod uwagę także wariant, że będzie on w tym roku tylko dla amatorów - zaznaczył.



Pierwsza edycja Maratonu Warszawskiego miała miejsce 30 września 1979 roku. Tegoroczna zaplanowana jest na 27 września, ale ze względu na pandemię koronawirusa forma jego przeprowadzenia na razie stoi pod znakiem zapytania. W Polsce obowiązuje obecnie zakaz organizacji imprez masowych.



Maraton

