Kontra na Bukowieckiej w końcówce. Trzeci czas w historii polskiej LA

Miktyng Orlen Copernicus Cup w Toruniu kończy rywalizację w "złotej serii" zawodów World Athletics Indoor Tour. I to w Toruniu mieliśmy poznać triumfatorów w 10 konkurencjach specjalnie punktowanych przez światową organizację - pięciu męskich i pięciu kobiecych. Bieg na 400 metrów pań był jedną z nich, ale akurat tu triumfatorkę poznaliśmy po czwartkowych zawodach w Lievin. Drugie miejsce we Francji wywalczone przez Lieke Klaver wywalczyło do tego, by Holenderka mogła już triumfować. Wcześniej była bowiem najlepsza w Ostrawie i Madrycie, choć - patrząc na czasy - można było odnieść wrażenie, że ze startu na start biega coraz wolniej.

Inaczej zaś wygląda sytuacja polskich gwiazd tego dystansu. Natalia Bukowiecka i Justyna Święty dotąd nie pojawiły się w halowej rywalizacji, Copernicus był ich pierwszym występem. A miłą niespodzianką było to, że do rywalizacji wróciła jeszcze Marika Popowicz-Drapała, choć zapewne wkrótce jej kariera dobiegnie końca. Chce jednak powalczyć o miejsce w sztafecie kobiecej na HMŚ, dziś miała przejść test. Podobnie jak i Aleksandra Formella, Nikola Horowska czy najszybsza wśród Polek w 2026 roku na tym dystansie - Anna Gryc. Płotkarka, która w Lievin poprowadziła najszybszy w historii bieg z udziałem Keely Hodgkinson, a wcześniej "zającowała" Femke Bol w jej jedynym halowym starcie w sezonie.

Copernicus Cup. Polki na starcie 400 metrów. Powrót Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic

Już w pierwszej serii doszło do sporej niespodzianki, bo taką była przegrana Lieke Klaver z Lurdes Glorią Manuel. Holenderka znów zaczęła w imponującym stylu, prowadziła po zejściu do krawężnika. A jednak to młoda Czeszka skutecznie zaatakowała na ostatniej prostej. I to ona wpadłą na metę pierwsza - ze świetnym czasem 51.17 s. Klaver uzyskała 51.35 s.

A kibice patrzyli, co się dzieje za ich plecami. Tam po minimum na mistrzostwa świata biegła Święty-Ersetic. Wyglądało to dobrze, ostatecznie jednak trochę zabrakło. Finiszowała w czasie 52.09 s, w tamtej chwili był to najlepszy wynik w polskich tabelach. Gryc uzyskała 52.45 s, Horowska nie liczyła się w tej walce.

A później doszło do startu Natalii Bukowieckiej. Pobiegła jak Klaver - też mocno na pierwszym okrążeniu, po 200 metrach miała 23.95 s. Zeszła pierwsza, ale za nią długimi susami podążała Zapletalova. Słowaczka, brązowa medalistka z Tokio w biegu płotkarskim, czekała na ostatnie łuk. By tak jak w Lievin, znów zaatakować. Wtedy pokonała Klaver, dziś "dobrała się" do Bukowieckiej.

Słowaczka uzyskała czas 50.90 s, Polka była o 0.07 s gorsza. To i tak jednak znakomity czas otwarcia sezonu, gwarantujący już przepustkę do HMŚ. A za tydzień - w mistrzostwach Polski - kolejny występ.

Świetnie spisała się też Popowicz-Drapała, której na bieżni nie było od bardzo dawna. 52.41 s pokazuje, że wciąż może być mocnym punktem w polskich sztafetach.

Copernicus Cup. Bieg na 400 m kobiet

Seria 1:

1. Lurdes Gloria Manuel (Czechy) - 51.17 s

2. Lieke Klaver (Holandia) - 51.35 s

3. Justyna Święty-Ersetic (Polska) - 52.09 s

4. Anna Gryc (Polska) - 52.45 s

5. Nikola Horowska (Polska) - 54.84 s

Seria 2:

1. Petra Zapletalova (Słowacja) - 50.90 s

2. Natalia Bukowiecka (Polska) - 50.97 s

3. Nickisha Pryce (Jamajka) - 51.65 s

4. Marika Popowicz-Drapała (Polska) - 52.41 s

Natalia Bukowiecka Radosław Jóźwiak materiały prasowe

Justyna Święty-Ersetic BEN STANSALL AFP

