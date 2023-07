Konrad Bukowiecki ma wewnętrzną blokadę

Zapytany o to, czy problemem jest chora noga, odparł: - Sama noga mi nie przeszkadza. Większym problemem jest głowa. Mam wewnętrzną blokadę i boję się pójść na maksa. Dużo krócej stoję na tej nodze na końcu. Nie wchodzę na nią i po prostu kula nie leci. Inna sprawa, że w mistrzostwach Polski ani razu nie trafiłem w kulę. Wiem, że jak to zrobię, to ona leci bardzo daleko.

W przeszłości z zerwanymi więzadłami startowali Szymon Ziółkowski czy Piotr Małachowski. Bukowiecki zapytany o to, czy to nie doprowadzi w przyszłości do kalectwa, odparł: - I ich przykłady pokazują, że można dobrze startować. Mam nadzieję, że to nie grozi kalectwem. Od zerwania więzadeł u mnie minęło ledwie pięć miesięcy. To dalej jest zatem świeża sprawa. Przez ostatnie pół roku więcej się rehabilitowałem, niż trenowałem. Oczywiście starałem się robić wszystko, by jak najlepiej przygotować się do sezonu. Jestem z tego dumny. Podjąłem rękawicę, a mogłem się rozpłakać i nic nie robić. A ja jednak zawalczyłem.