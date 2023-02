W dniach 2-5 marca odbędą się lekkoatletyczne halowe mistrzostwa Europy w Stambule. Powody do zmartwień mają fani Konrada Bukowieckiego, który w sobotę został halowym mistrzem Polski, ale złoty medal okupił urazem łokcia. Jak powiedział w rozmowie z portalem tvpsport.pl, nie może wykluczyć, że w ogóle w Turcji nie wystąpi.

- W trakcie konkursu złapałem się za rękę. Pojawił się ból w łokciu, a to niepokojące uczucie. Diagnoza to stan zapalny nerwu łokciowego, przeciążenie. Niby nic poważnego, ale z nerwem nie jest dobrze, bo długo się regeneruje. Mam nadzieję, że pojadę na HME. Zdecyduję za parę dni, pojadę jeszcze do innego lekarza - przyznał w wywiadzie z Filipem Kołodziejskim.