Wymyślenie hasła dopingującego Anitę Włodarczyk, wracającą do zdrowia po operacji kolana, jest zadaniem uczestników konkursu ogłoszonego przez Stadion Śląski, którego ambasadorem jest dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem.

"Do konkursu zgłoszono już kilkadziesiąt haseł. Po jego zakończeniu wybrane zostaną trzy najlepsze, a potem wspólnie z Anitą Włodarczyk wyłonimy to jedno, z którym będzie się przygotowywała do występu na igrzyskach olimpijskich w Tokio" - powiedział PAP rzecznik stadionu Adam Pawlicki.

Czterokrotna mistrzyni świata z powodu kontuzji i przebytej operacji nie wystąpi w zbliżających się mistrzostwach świata w Katarze. Jej najbliższym celem jest start w 2020 roku na igrzyskach w Tokio i obrona tam mistrzowskiego tytułu.

"Bardzo proszę Państwa o trzymanie kciuków. Na pewno nam pomożecie, wymyślając fajne hasło, jeszcze bardziej mobilizujące Anitę. Chociaż ona i tak jest bardzo zafiksowana na tym, by jak najlepiej wypaść w Tokio" - zachęcał do udziału w konkursie trener rekordzistki świata Krzysztof Kaliszewski.

Włodarczyk od lat przywozi z głównych imprez złote medale. Jest dwukrotną mistrzynią olimpijską, czterokrotną mistrzynią świata i Europy.

Wiosną, wraz z Ewą Swobodą i Justyną Święty-Ersetic została ambasadorem Stadionu Śląskiego. Zmieniła też barwy klubowe, przenosząc się ze stołecznej Skry do AZS AWF Katowice, którego zawodniczkami już wcześniej były obie biegaczki.

Autor: Piotr Girczys