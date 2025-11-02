Partner merytoryczny: Eleven Sports

Komunikat World Athletics ws. imprezy sezonu. Anita Włodarczyk już wykluczona

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W 2026 roku po raz pierwszy od pandemii nie jest planowana żadna globalna impreza lekkoatletyczna - World Athletics uznała więc, że to idealny czas na start nowego projektu: wysokobudżetowej rywalizacji nazwanej Ultimate Championship. Odbędzie się w połowie września w Budapeszcie, obsada będzie znakomita, ale w każdej konkurencji ograniczona tylko do najlepszych. I już wiadomo, że w tym gronie nie znajdzie się nasza mistrzyni nad mistrzynie: Anita Włodarczyk. Oto szczegóły.

Anita Włodarczyk
Anita WłodarczykArtur Widak/Nur PhotoAFP

Ostatnie lata rozpieściły kibiców królowej sportu, w każdym sezonie letnim odbywała się przynajmniej jedna impreza dla światowych gwiazd:

  • 2021: igrzyska olimpijskie w Tokio
  • 2022: mistrzostwa świata w Eugene
  • 2023: mistrzostwa świata w Budapeszcie
  • 2024: igrzyska olimpijskie w Paryżu
  • 2025: mistrzostwa świata w Tokio

Ta ostatnia impreza odbyła się w drugiej połowie września, bardzo późno. Za dwa lata lekkoatletyczny mundial Pekin też zorganizuje w tym terminie, już na sam koniec sezonu. Czy to może powodować gorsze wyniki? Rywalizacja w stolicy Japonii pokazała, że niekoniecznie.

Stąd i pomysł World Athletics, by także i w 2026 roku zakończyć sezon mocnym uderzeniem. To Ultimate Championship, które między 11 a 13 września zorganizuje Budapeszt. Z pulą nagród 10 milionów dolarów - w lekkiej atletyce wręcz niewyobrażalną.

Szlaban dla Anity Włodarczyk. World Athletics wykreśliło kobiecy rzut młotem z nowej imprezy. A Fajdek z Nowickim z szansami

Światowa organizacja zajmująca się lekkoatletyką opublikowała właśnie warunki kwalifikacji do tych zawodów - uzyskanie przepustki będzie znacznie trudniejsze niż na igrzyska czy mistrzostwa świata.

Po pierwsze: w konkurencjach biegowych na starcie stanie 12 lub 16 zawodniczek i zawodników, w technicznych zaś - tylko ośmioro. Tak samo i w sztafetach mieszanych 4x100 oraz 4x400 metrów - tylko te bowiem znalazły się w planach. A po drugie: w rywalizacjach indywidualnych nie będzie ograniczeń co do ilości uczestników z jednej federacji w danej konkurencji. Można się więc spodziewać, że sprinty odbędą się przy dominacji amerykańsko-jamajskiej. Co ogranicza możliwości kwalifikacji dla np. Ewa Swobody, ale utrudnia też i Pii Skrzyszowskiej.

Lekkoatletka w stroju startowym pochylona w pozycji startowej na bieżni stadionu, w tle tablica z nazwą zawodów i jaskrawe światło, po bokach rozmyte elementy konstrukcji stadionowej tworzą tunelowy efekt kadru.
Pia SkrzyszowskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

Tyle że w ogóle takiej szansy nie dostanie nasza trzykrotna mistrzyni olimpijska oraz czterokrotna mistrzyni świata, aktualna rekordzistka świata - Anita Włodarczyk. O ile bowiem w męskim rzucie młotem rywalizować będzie ośmiu najlepszych specjalistów, to młot kobiecy został... wykreślony z programu rywalizacji. Podobnie jak i rzut dyskiem pań i panów oraz męski trójskok.

Dlaczego? Można się domyślać, że duży wpływ na to miał fakt, że Węgrzy mają światowej klasy młociarza Bence Halasza, a nie mają takiej młociarki. Paweł Fajdek czy Wojciech Nowicki mogą więc walczyć o przepustki. Zwolniony z tego jest już Ethan Katzberg.

Pula nagród wynosi 10 milionów dolarów, triumfatorzy swoich konkurencji zarobią po 150 tys. dolarów. W Diamentowej Lidze, za wygraną w pojedynczych zawodach, będzie można otrzymać 20 tys. - i to po podwyżce. Zmagania w Budapeszcie mogą więc budzić wielkie zanteresowanie.

    Ponadto World Athletics poinformowała, że pewni startu mogą być już: mistrzowie olimpijscy z Paryża oraz mistrzowie świata z Tokio. Takie przepustki dostaną też zwycięzcy finału Diamentowej Ligi, który 4 i 5 września 2026 roku zorganizuje Bruksela.

    Inne zasady dotyczyć będą sztafet - przepustki dostanie sześć najlepszych z majowych World Relays (w Gaborone w Botswanie), a stawkę uzupełnią dwie drużyny z rankingu.

    Anicie Włodarczyk, która wciąż jest w ścisłej czołówce, w Tokio zajęła szóste miejsce, pozostają mistrzostwa Europy - te odbędą się w połowie sierpnia w Birmingham. Nasza 40-letnia gigantka będzie tam broniła srebra wywalczonego półtora roku temu w Rzymie.

    Zbliżenie na skupioną zawodniczkę podczas rzutu młotem na stadionie, wyraźnie widoczny młot w ruchu oraz determinacja na twarzy sportowczyni.
    Anita Włodarczyk, Tokio 2025BEN STANSALLAFP
